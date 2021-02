Jo Squillo, chi è il marito Gianni Muciaccia: età, carriera, vita privata

Jo Squillo ed il marito si sono conosciuti alla fine degli anni ’70 e sono rimasti insieme da allora: ma chi è Gianni Muciaccia?

Jo Squillo (pseudonimo di Giovanna Coletti) è una cantautrice e conduttrice televisiva nata il 22 giugno 1962 a Milano. Proprio nella sua città natale la donna si avvicina al mondo della musica: inizia da adolescente come cantante ed a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80 forma il gruppo Kandeggina Gang all’interno del centro sociale Santa Marta. Proprio la sua carriera musicale le farà conoscere il marito, Gianni Muciaccia.

Gianni Muciaccia ed i Kaos Rock

Jo Squillo non è stata l’unica a formare una band all’interno del centro sociale Santa Marta: anche i Kaos Rock (capitanati da Gianni Muciaccia) facevano parte della scena musicale di Milano in quegli anni. Jo Squillo ha collaborato più volte con la band di Muciaccia, finendo per innamorarsi dell’uomo: la scintilla è scoccata immediatamente per entrambi, che sono inseparabili dal primo momento in cui si sono visti.

Della loro storia d’amore non si sa molto. Nonostante Jo e Gianni siano legati da 40 anni, infatti, preferiscono tenere il loro matrimonio lontano dallo sguardo del pubblico. Gianni Muciaccia preferisce rimanere dietro le quinte, motivo per cui per un certo periodo ha anche intrapreso la carriera da regista (portando sul piccolo schermo “TV Moda”, un programma ideato e condotto dalla moglie).

Jo Squillo e Gianni Muciaccia non sono solo una coppia nella vita privata. Dopo che la sua band si è sciolta, l’uomo si è per un po’ dedicato ad un nuovo progetto fondando i New Wave. Nonostante Muciaccia non lavori più a diretto contatto con il pubblico, preferendo i retroscena al palcoscenico, il suo nome rimane noto: l’uomo è infatti un direttore artistico e produttore discografico di successo (ha lavorato con molti grandi artisti, prima tra tutti sua moglie Jo Squillo).