Jo Squillo, ira dei fans: “Irrispettosa”, e lei danza in bikini – VIDEO

Si abbatte una polemica sul capo di Jo Squillo, che in piena pandemia è volata alle Maldive per le festività di Natale. Ed appare così.

Piovono critiche ed anche qualche insulto ai danni di Jo Squillo. La cantante e personaggio televisivo ha postato degli scatti che la ritraggono lontano dall’Italia e dalle limitazioni dettate dal regime di zona rossa, come imposto dall’ultimo Dpcm dello scorso 18 dicembre.

Quanto sta accadendo dalle nostre parti non sembra proprio interessare la 58enne artista milanese, che dal suo buen retiro esotico delle Maldive, dove trascorrerà tutte le festività di Natale, mostra ora un video nel quale indossa solo uno striminzito costume da bagno. Ed in bikini danza attorno ad un albero di Natale all’aperto, in mezzo all’atollo in pieno Oceano Indiano. Già dalla giornata di ieri, giorno in cui Jo Squillo è sbarcata nell’arcipelago ad oltre 7mila chilometri di distanza dall’Italia, erano iniziate a fioccare le critiche.

Jo Squillo, la vacanza natalizia alle Maldive fa arrabbiare i followers

“Ti ammiro ma questo scatto nella situazione in cui ci troviamo risulta proprio fuori luogo”. “Certo, le limitazioni e le restrizioni non valgono per tutti”. “Solo noi comuni mortali dobbiamo essere costretti a starcene chiusi in casa”.

Sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi sul profilo Instagram personale della Squillo. Che comunque da par suo ha ricevuto anche diversi messaggi di ammirazione. In particolare in tanti ne esaltano l’aspetto fisico pressoché ineccepibile, che a quella età non è certo proprio a tutte. In costume da bagno Jo è un vero splendore.