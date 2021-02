Chiara Ferragni, la gaffe imperdonabile: sbaglia la traduzione

Chiara Ferragni ha condiviso una foto su Instagram, ma la gaffe commessa non le viene perdonata. Il traduttore sbaglia la didascalia nel post.

Per l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni c’è stato un incidente social a dir poco increscioso. Tramite le sue Instagram Stories, l’influencer da milioni di followers ha voluto aggiornare il suo pubblico sulla sua quotidianità.

La Ferragni ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram la sua nuova messa in piega. L’imprenditrice digitale, però, non ha notato come il traduttore del popolare social fotografico abbia riportato in maniera errata la caption di uno dei suoi ultimi post. La didascalia sotto la foto era la seguente: “Best blow-dry“, che in italiano si traduce con la miglior messa in piega. Peccato, però, che come l’influencer ha mostrato nelle Stories, qualcosa sia andato storto.

Chiara Ferragni, gaffe sui social

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è ormai alla 32esima settimana di gravidanza, ormai per la moglie del rapper Fedez non manca molto per conoscere la sua bambina. I genitori non hanno ancora rivelato il nome che daranno alla loro secondogenita e in molti stanno ipotizzando cosa riusciranno ad inventare i due.

Sempre molto ironica, Chiara Ferragni è stata la prima a notare l’imperdonabile errore di traduzione nel suo post di Instagram. Il dizionario automatico del social ha, infatti, erroneamente tradotto la sua didascalia con qualcosa di molto più volgare. “Il miglior p*****o“, ha condiviso l’imprenditrice digitale nelle sue Stories, mostrandosi piuttosto sconvolta dall’erronea traduzione.