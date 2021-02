“Fedez è sparito”: il messaggio di Chiara Ferragni sui social

Dopo il “caso Sanremo” sul profilo Instagram di Fedez è stranamente calato il silenzio. Cos’è successo? Ecco la risposta di Chiara Ferragni.

Rientrato l’allarme Sanremo, è scattato l’allarme social. Se a quanto pare Fedez salirà sul palco dell’Ariston, avendo la Rai deciso che non ci sarà alcuna squalifica, il celebre rapper è sparito da Instagram, facendo preoccupare i suoi tantissimi fan. A sciogliere il mistero ci ha pensato la sua dolce metà, Chiara Ferragni.

Il motivo del lungo silenzio di Fedez

Per qualche giorno Fedez non ha aggiornato il suo (di solito) attivissimo profilo Instagram, contestualmente alla bufera legata a Sanremo 2021. Per questo in molti hanno pensato che il cantante avesse optato per il silenzio stampa fino a una decisione ufficiale della Rai. Ora che è arrivato il via libera alla sua partecipazione al festival con Francesca Michielin, però, la latitanza continua. Perché?

Chiara Ferragni ha deciso di aggiornare le tantissime persone che seguono lei e il consorte con stima e affetto. Questa mattina la celebre influencer ha postato una foto del marito tra le sue stories, con su scritto: “È vivo, ma gli è venuta la febbre”. Visti i tempi che corrono, la Nostra ha anche specificato tra parentesi che non si tratta di Covid-10. Insomma, Fedez è sparito dai social solo perché non ha le forze fisiche per dedicarsi ai suoi fan e followers, non per chissà quale altro motivo. Non appena l’influenza sarà passata, tornerà attivo come e più di prima. Allarme rientrato – almeno per ora.

