Chiara Ferragni, la FOTO sorprendente sulla gravidanza: “Scelto il nome”

Da Chiara Ferragni ecco giungere una immagine bellissima che testimonia come lei ha vissuto le sue settimane da seconda neomamma.

Che scatto magnifico che ha postato Chiara Ferragni. La moglie di Fedez si trova alla 32ema settimana di gravidanza ed ormai siamo nelle ultime fasi del percorso che la porterà ad avere un altro figlio. Lei ha dato al cantante il piccolo Leone nella primavera del 2018. A distanza di tre anni arriverà un altro bebè, per la felicità della coppia più famosa che ci sia. Ed Instagram ovviamente non poteva non essere la vetrina ideale per celebrare tale evento. A tal proposito Chiara Ferragni ha pubblicato un collage fatto di fotografie scattate sempre nella stessa posa. La 33enne fashion blogger di Cremona, tra le influencer più potenti che ci siano al mondo, si mostra in una posizione particolare.

Leggi anche –> La Ferragni, lo sfogo della madre: “Un danno alla mia credibilità”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Vediamo Chiara posta sempre di profilo, a volte con qualche indumento addosso ed a volte no. Ma sempre, debitamente riparata con un braccio. Ed ecco che, di foto in foto, fa capolino il suo pancino. Una fotocronaca che ha documentato di settimana in settimana la gravidanza in corso, partendo dalla undicesima fino ad arrivare alla trentaduesima. E la Ferragni assume sempre la stessa espressione, con il sorriso lievemente accennato che la contraddistingue e che ormai è diventato alla stregua di un marchio di fabbrica.

Leggi anche –> “Per andare a letto con Fedez…”: sfuriata di Chiara Ferragni sui social

Lei entusiasma i suoi tantissimi followers e chiede loro di indovinare il nome. Per la cronaca, si tratterà di una bella femminuccia. “From 11 to 32 weeks. Can you guess her name?”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Gli ammiratori si scatenano e propongono tutta una serie di nomi il più delle volte eleganti e gradevoli. Con qualche storpiatura scherzosa di mezzo, tanto per fare dell’ironia. Non basterà aspettare molto però per sapere come si chiamerà l’ultima arrivata in casa dei Ferragnez.