Belen Rodriguez, spine per i fans: il post che fa discutere FOTO

Uno scatto particolare pubblicato da Belen Rodriguez sul suo profilo personale Instagram suscita un dibattito ma strappa anche dei sorrisi.

C’è una variazione sul tema da parte di Belen Rodriguez per quanto riguarda quello che propone sul suo profilo personale Instagram. La sudamericana è solita pubblicare messaggi di amore e dediche rivolte al suo fidanzato, Antonino Spinalbese. Il giovane l’ha fatta letteralmente rinascere, dopo la tremenda delusione vissuta in seguito al nuovo addio consumato con Stefano De Martino.

Il quasi 26enne hair stylist e la 36enne argentina fanno coppia fissa dalla scorsa estate. Ma è quasi come se stessero l’uno al fianco dell’altra da molto più tempo, tale è l’alchimia che sono stati capaci di creare. Molto bene assortiti, i due si godono ogni giorno insieme e rendono partecipi i loro ammiratori di quella che è una vera e propria favola d’amore. A volte però Belen Rodriguez spezza il trend ed alterna baci, carezze ed abbracci con degli scatti più divertenti ed ironici.

Belen Rodriguez, le sue spine non pungono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Ed è il caso dei cactus che mostra in una fotografia che ben si presta a fare dell’ironia. “Sembra, ma non pungo”, scrive la Rodriguez, accompagnando alle sue parole una faccina divertita. Lei più che un cactus è una rosa, senza spine. Ed è un qualcosa che, in maniera diversa, le stano scrivendo i suoi tantissimi followers.

Tra l’altro ogni post pubblicato su Instagram si tramuta in un successo immediato. Almeno in Italia è lei la regina assoluta dei social, assieme a Chiara Ferragni e Diletta Leotta. Ed il successo che è stata capace di raggiungere non se ne andrà mai. Come sempre, gli ammiratori le dimostrano tutto il loro affetto.