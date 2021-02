Riccardo Scamarcio, chi è la compagna Angharad Wood: lei ha 46 anni

Riccardo Scamarcio è fidanzato con la bella Angharad Wood, scopriamo chi è la donna, cosa fa e qual è la sua storia.

Il bel Riccardo Scamarcio è stato per anni il sex symbol del cinema nostrano. L’attore italiano è stato per anni legato sentimentalmente con la collega Valeria Golino. Una relazione andata avanti per ben 13 anni, vissuta al di fuori dei riflettori, così da poter godere in assoluta privacy delle gioie e dei dolori che ogni rapporto interpersonale comporta. Sembrava addirittura che Valeria e Riccardo sarebbero convolati a nozze, ma poi qualcosa non è andato come previsto e si sono separati.

Nonostante si siano lasciati Valeria e Riccardo sono rimasti in ottimi rapporti, il sentimento che li legava era davvero molto forte e l’addio non è stato causato da eventi bruschi. A parlarne in un’intervista rilasciata al settimanale F è stato proprio Scamarcio, spiegando: “La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze… Se vuoi bene a una persona, poi ti riconcili. Abbiamo passato anni bellissimi insieme e le rispettive famiglie fanno parte della nostra vita. Noi non solo non ci portiamo rancore, ma abbiamo addirittura fatto un film”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Riccardo Scamarcio, chi è la fidanzata Angharad Wood

Della storia con la nuova fidanzata, Angharad Wood, l’attore pugliese invece non ha mai parlato con la stampa. Dalle poche immagini apparse in questi anni è facile riscontrare come la manager britannica somigli, anche se alla lontana, a Valeria Golino, dimostrazione del fatto che Scamarcio è attratto da una tipologia fisica ben precisa. Di lei sappiamo che è un’avvocatessa e che lavora con personaggi del mondo dello spettacolo. Vive e lavora a Londra ed è madre di una bambina avuta da un precedente rapporto.

Leggi anche ->Riccardo Scamarcio, perché è finita la relazione con Valeria Golino

Sulla storia con il bell’attore pugliese, invece, sappiamo davvero poco. Su di loro ci sono solamente voci di corridoio, proprio perché Angharad è allergica al gossip ed il compagno rispetta la sua volontà di non essere messa al centro dei riflettori. I due lo scorso anno hanno accolto la figlia Emily e secondo alcuni rumor si sarebbero sposati in gran segreto. Questa informazione, però, non ha ricevuto alcuna conferma da parte dei diretti interessati, dunque vi invitiamo a non ritenerla veritiera sino a prova contraria.

Leggi anche ->Riccardo Scamarcio, chi è l’ex Angela Liso: età, foto, carriera, vita privata