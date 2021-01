Riccardo Scamarcio, perché è finita la relazione con Valeria Golino

Dal suo matrimonio, qualcuno ha iniziato a notare una certa somiglianza tra la nuova moglie di Riccardo Scamarcio e la ex Valeria Golino.

11 anni di relazione ed un matrimonio mancato

“La fine della storia con Scamarcio? La più grande delusione della mia vita” così dice Valeria Golino parlando della rottura con l’ex-compagno. L’attrice sembra essere rimasta particolarmente toccata dalla fine della relazione con Riccardo Scamarcio, nonostante nel 2018 lo abbia comunque voluto come attore nel film diretto da lei “Euforia”.

Parlando della sua esperienza sul set, di nuovo accanto all’ex, Valeria Golino sottolinea come tra i due non ci sia assolutamente rancore. “Da donna, però, la ferita resta. E con quella il disincanto verso l’amore” aggiunge poi. Dopo 11 anni di relazione, i due si sarebbero dovuti sposare nel 2015: nella città natale di Scamarcio erano anche comparse le pubblicazioni che annunciavano il matrimonio. Tuttavia, il grande evento non è mai successo: in un’intervista la Golino aveva confessato che, nonostante avessero pensato all’organizzazione, alla fine avevano annullato tutto per mancanza di tempo. Un anno dopo i due si sono lasciati.

Il vero motivo per cui i due attori hanno deciso di lasciarsi è ancora un segreto. In un’intervista, poco dopo che la notizia è stata resa nota, Riccardo Scamarcio disse: “Qualunque cosa io dica non può essere davvero attinente con la storia d’amore che abbiamo avuto. In un’intervista, un rapporto lungo oltre dieci anni si può solo ridurre, minimizzare”. Qualche anno dopo Valeria Golino aggiunse: “più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe circostanze”. Sentendo queste parole, qualcuno ha ipotizzato che il sentimento sia semplicemente finito (più per Scamarcio che per la Golino, che tra i due pare essere quella che ha sofferto di più per la rottura).

Riccardo Scamarcio sarà ospite di “Che tempo che fa” questa sera. L’uomo ora è sposato con la manager londinese Angharad Wood: l’anno scorso i due hanno avuto una figlia, Emily.