Nuovo lutto nel cinema e nello spettacolo italiano: morta Nori Corbucci, la costumista e moglie del regista Sergio.

Si è spenta Nori Corbucci, napoletana di nascita ma di origini triestine, nota costumista cinematografica, molto amata nel mondo dello spettacolo. L’annuncio del suo decesso da parte di Alba Parietti sul suo profilo Instagram. La donna era conosciuta anche in quanto vedova del regista Sergio Corbucci, scomparso nel 1990.

Amante del viaggio, tanti sono i personaggi del mondo del cinema a cui era legata, da Gigi Proietti a Montesano, passando per Laura Betti e Nino Manfredi, con la moglie Erminia. La sua terrazza al Circeo era nota per essere frequentata da molti personaggi pubblici, tra i quali anche Luca Cordero di Montezemolo.

Chi era Nori Corbucci, un suo ritratto e il ricordo di Alba Parietti

Oltre che costumista, fu anche scrittrice: nel 1981 un suo libro di poesie, Oltre l’idea, è stato selezionato per il premio Viareggio. Successivamente, ha scritto fiabe esoteriche e sono diverse le pubblicazioni per commemorare il marito scomparso. Nel 2006 con Ibiskos pubblica Ciak, motore, azione, quindi In viaggio con Marta, dedicato alla figura dell’amica stilista Marta Marzotto. Alcuni suoi racconti sono stati sceneggiati per cortometraggi.

Alba Parietti ha ricordato su Instagram: “Addio cara Nori, apprendo ora che sei partita. Di te mi ricordo e mi ricorderò sempre la grandissima intelligenza, il tuo senso dell’umorismo, la personalità e la bellezza.questo periodo sta continuando a portarci via tante persone care . Sarai tornata vicino al tuo amato Sergio e ritroverai tutti i tuoi amici di una vita con i quali hai condiviso gli anni più belli che si possono ricordare e che tu hai vissuto e di cui sei stata regina. Ciao Nori fai buon viaggio”.