John Travolta e la figlia Ella sono stati scelti come testimonial per il Superbowl, il ballo padre-figlia ha fatto impazzire i fan.

Nella memoria collettiva, John Travolta è ricordato per due ruoli in particolare: quello del sicario in Pulp Fiction, in cui balla insieme ad una giovanissima Uma Thurman, e quello del giovane ribelle nel musical Grease (recentemente travolto da critiche social poiché reputato sessista per i nostri tempi), in cui balla per gran parte della pellicola insieme ad Olivia Newton John. Proprio sull’abilità nel ballo si è fondato l’inizio della carriera dell’attore americano, ma con il passare degli anni i suoi ruoli sono stati via via più complessi e slegati da questa peculiarità.

In molti si sono chiesti se oggi, a 66 anni, John sarebbe ancora in grado di ballare come faceva da ragazzo. A questa curiosità hanno voluto rispondere con un pizzico di ironia i pubblicitari incaricati di promuovere il prossimo Superbowl. Nella pubblicità Travolta appare accanto a celebrità del calibro di Martha Stewart, l’attore di ‘The Office’ Leslie David Baker, il pilota Nascar Kyle Bush e l’istruttrice di fitness Emma Lovewell.

John Travolta, il ballo scatenato con la figlia Ella fa impazzire i fan

Per la breve scenetta John recita accanto alla figlia Ella. Nella pubblicità la ragazza cerca di insegnate al padre a registrare un video-selfie e gli dà delle indicazioni facendolo spazientire. Una volta attivata, con qualche difficoltà, la registrazione i due si mettono a ballare mimando parte della coreografia di Grease, in un’operazione nostalgia che diventa occasione di ilarità quando viene inquadrata Martha Stewart e dice: “Ce la fa ancora”.

Il quadretto familiare e la simpatica scenetta sono piaciute al pubblico che ha già condiviso la pubblicità numerose volte facendola diventare virale. Ella e John avevano già ballato insieme qualche tempo fa, catturando l’attenzione e i complimenti dei fan. Nell’agosto del 2020, infatti, hanno pubblicato un video su Instagram in cui li si vede ballare un lento. A commento della registrazione Travolta dice: “Io ed Ella balliamo alla memoria di mamma. Una delle cose preferite di Kelly, ballare insieme a me”.

Come sapranno i fan dell’attore, la moglie Kelly Preston, l’unico grande amore della sua vita, è scomparsa nel luglio del 2020 a causa di un tumore al seno. Il dolce ricordo è stato molto apprezzato dal pubblico ed ha dato ai pubblicitari l’idea per questo spot del Superbowl che è già diventato un cult.