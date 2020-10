John Travolta | ennesimo lutto | muore per infarto il nipote Sam

By

L’attore John Travolta perde il nipote e per lui ancora una volta c’è da affrontare la terribile perdita di una persona amata della famiglia.

Per John Travolta arriva l’ennesimo lutto tremendo da dovere sopportare. Il celebre attore di Hollywood ha perso il nipote Sam Travolta Jr., figlio di suo fratello più grande, Sam Sr. La scomparsa sarebbe avvenuta per infarto a fine settembre, ma la notizia della morte del 52enne nipote di John Travolta è diventata di dominio pubblico solamente a distanza di quasi un mese.

Quest’ultimo lavorava come sceneggiatore ed è stato trovato privo di vita nella sua casa di Mount Horeb, nello stato americano del Wisconsin. In passato aveva suscitato delle polemiche per la sua appartenenza a Scientology, la setta alla quale sono affiliate diverse celebrità di Hollywood, tra le quali anche Travolta. Poi a luglio il famosissimo volto di ‘La Febbre del Sabato Sera’ e di ‘Grease’ ha dovuto dare l’ultimo addio alla moglie Kelly Preston, morta dopo due anni di battaglia contro un cancro, a 58 anni.

John Travolta, prima del nipote morti un figlio e la moglie

E come se non bastasse, la coppia perse nel 2009 il loro figlio Jett, affetto da autismo e da sindrome di Kawasaki. Il ragazzo morì a 16 anni nel corso di una vacanza alle Bahamas. Il 66enne John ha ricordato la moglie giusto la settimana scorsa, quando lei avrebbe compiuto gli anni. Si incontrarono nel 1989 sul set di ‘The Experts’, per poi sposarsi nel 1991. Oltre al compianto Jett, i due ebbero anche Ella (20 anni) e Benjamin (9).

