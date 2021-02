Stasera in tv Mamma ho riperso l’aereo: trama, cast, curiosità

Ancora un nuovo appuntamento questa sera, martedì 2 febbraio 2021, con Mamma ho riperso l’aereo: le curiosità

Da non perdere questa sera, martedì 2 febbraio 2021, l’appuntamento con il film “Mamma ho riperso l’aereo” in onda in prima serata su Italia Uno. Una pellicola che ha riscosso molto successo con protagonista la famiglia McCallister, che prende la decisione di volare verso Miami. Il piccolo Kevin non viene dimenticato a casa come un anno prima, ma in aeroporto segue un uomo che indossa un cappotto simile a suo padre e così sbaglia aereo. Poi subito indossa le cuffie senza ascoltare gli annunci a bordo e arriva incredibilmente a New York. Così i genitori contattano subito la polizia dopo essersi arriva a Miami, ma il piccolo Kevin non si spaventa e si rende conto di avere anche la carta di credito del padre. Per iniziare alla grande decide di prenotare una lussuosa camera al Plaza Hotel.

Stasera in tv Mamma ho riperso l’aereo: il cast

Una serie di peripezie porta Kevin ad essere scoperto dal personale dell’albergo. L’allarme scatta dal portinaio e successivamente lo stesso bambino incontra due vecchie conoscenze, i ladri Harry Lime e Marv Merchants, che erano stati arrestati proprio grazie a lui e che, evasi da poco di prigione e anche loro giunti a New York per svaligiare negozi, vogliono ancora vendicarsi. Ecco il cast completo della pellicola che andrà in onda martedì 2 febbraio su ItaliaUno:

Macaulay Culkin: Kevin McCallister

Joe Pesci: Harry Lime

Daniel Stern: Marv Merchants

Brenda Fricker: Donna dei piccioni di Central Park

John Heard: Peter McCallister

Catherine O’Hara: Kate McCallister

Tim Curry: Hector, il concierge

Rob Schneider: Cedrick, il facchino

Devin Ratray: Buzz McCallister

Eddie Bracken: Signor E. F. Duncan

Gerry Bamman: Zio Frank McCallister

Terrie Snell: Zia Leslie McCallister

Kieran Culkin: Fuller McCallister

Michael C. Maronna: Jeff McCallister

Hillary Wolf: Megan McCallister

Maureen Elisabeth Shay: Linnie McCallister

Jedidiah Cohen: Rod McCallister

Diana Rein: Sondra McCallister

Senta Moses: Tracy McCallister

Anna Slotky: Brooke McCallister

Fred Krause: Ufficiale Cliff

Dana Ivey: portinaia del Plaza Hotel

Ralph Foody: Gangster Johnny (in Angels with Even Filthier Souls)