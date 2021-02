Mina Settembre, chi tra Claudio e Domenico? Rivelazione di Serena Rossi

Chi tra Claudio e Domenico conquisterà il cuore di Mina Settembre? L’attrice Serena Rossi potrebbe averlo rivelato in un’intervista.

La fiction di Rai Uno, Mina Settembre, ha convinto il pubblico e sono milioni i telespettatori che aspettano con ansia di capire come finirà l’avventura della coraggiosa e altruista assistente sociale. Merito del successo della fiction è sicuramente lo scritto dietro la sceneggiatura, ma non si può negare che parte del merito è da attribuire all’eccellente interpretazione di Serena Rossi e a quelle altrettanto di livello di Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno.

A rendere maggiormente emozionante le vicende di Mina Settembre è il triangolo sentimentale con il marito e l’affascinante ginecologo del consultorio. Alla fine della scorsa puntata i giochi sembravano fatti, Mina è talmente invaghita del medico che il telespettatore e portato a pensare che la logica conclusione sia la fine del matrimonio in favore della nuova avventura sentimentale. Tuttavia non è detto che la storia si concluda in questo modo, almeno stando a quanto rivelato da Serena Rossi in un’intervista concessa a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Mina Settembre, chi sceglierà tra Claudio e Domenico?

Quando le viene chiesto se Mina è ormai indirizzata verso il bel ginecologo, Serena Rossi ha sorriso ed ha risposto: “Sul versante romantico ci sarà ancora un grande colpo di scena”. Con queste parole sembra voler suggerire che il marito riuscirà a riconquistarla? Non è detto che sia così, potrebbe anche darsi che Mina decida alla fine di prendersi del tempo per sé e decidere solo dopo aver pensato un po’ a sé stessa se legarsi o slegarsi da qualcuno. Insomma c’è ancora qualcosa da scoprire e l’ultima puntata terrà incollati i telespettatori allo schermo sino all’ultimo.

