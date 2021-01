Il segreto di Serena Rossi, la rivelazione del compagno Davide Devenuto

In una recente intervista l’attore Davide Devenuto, compagno di Serena Rossi, ha svelato il segreto della bravissima attrice.

Dopo il successo ottenuto con l’interpretazione di Mia Martini lo scorso anno, Serena Rossi sta ottenendo un’altra acclamazione plebiscitaria per l’interpretazione di Mina Settembre, personaggio tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni. L’attrice è riuscita a dare vita ad un personaggio forte e complesso, capace di rinunciare ai propri sogni pur di aiutare chi ha realmente bisogno. Un’impresa non semplice, quella di rendere credibile un personaggio tanto idealista.

Nella fiction Rai recita anche il compagno di Serena Rossi, Davide Devenuto. Se nella vita l’attore condivide casa e famiglia con Serena, nella fiction è obbligato ad osservare la storia d’amore di Mina. Davide non è geloso dei baci tra la compagna e Giuseppe Zeno, sa bene che si tratta di una finzione e che fa parte del lavoro. Tra i due c’è assoluta complicità e fiducia sin dai primi istanti della relazione.

Serena Rossi, il compagno racconta il loro rapporto

I due si sono conosciuti sul set della soap Un Posto al Sole. Davide l’ha invitata ad uscire e lei prima di continuare la frequentazione gli ha detto: “Non farti strane idee”, come a voler sottolineare che se voleva continuare a vederla doveva fare sul serio. L’attore confida a Oggi: “Se era una tattica ha funzionato”. Quella decisione nel porre la condizione di una relazione seria ha convinto Davide che Serena era la donna giusta: “Il grande passo l’ho fatto io dopo tre mesi che ci frequentavamo”.

L’attore le ha chiesto di andare a convivere e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo dodici anni sono in sintonia quasi su tutto, ad eccezione della cucina. Sul cibo tra i due c’è una forte competizione: “Serena ama mangiare bene quindi a volte siamo in competizione, ma solo su quello”. Davide ha confidato che alle volte si sfidano ai fornelli ed invitano gli amici per far dare i voti ai piatti preparati.

