La showgirl Alessia Marcuzzi sembra proprio non aver preso bene alcune dichiarazioni. Si è sfogata con un post Twitter infuocato.

Dichiarazioni pesanti nella puntata di ieri del Grande Fratello VIP, accuse che hanno mandato Alessia Marcuzzi su tutte le furie e l’hanno spinta a rispondere con un post su Twitter infuocato. Carlotta Dell’Isola è stata eliminata dai concorrenti della casa più spiata d’italia, proprio durante la puntata di ieri 1 febbraio. Sono state fatte alcune gravi insinuazioni, che accusano anche la Marcuzzi e hanno provocato il caos. Sofia Calesso, che ha partecipato a Temptation Island insieme a Carlotta, avrebbe fatto delle dichiarazioni molto gravi. Ecco che cosa ha detto.

Alessia Marcuzzi infuriata per le parole di Sofia

Sofia Calesso, concorrente di Temptation Island insieme a Carlotta Dell’Isola, nell’edizione dell’anno scorso, condotta proprio dalla Marcuzzi, ha detto che l’ex gieffina avrebbe partecipato al reality di Alfonso Signorini solamente perché conoscente di Alessia Marcuzzi. Un’affermazione piuttosto grave, che accusa Carlotta di essere sostanzialmente una raccomandata.

“Avendo fatto Temptation Island, conosco i termini di un contratto che tutte noi abbiamo. Noi abbiamo fatto l’edizione con Filippo Bisciglia e il contratto scadeva il 30 di novembre. Da quel momento saremmo state un po’ più libere e loro, avendo fatto il programma con Alessia Marcuzzi, avevano la scadenza all’1 gennaio. Carlotta Dell’Isola è entrata al Gf Vip prima.” – ha dichiarato Sofia Calesso – “La mia domanda, allora, è: com’è che è entrata al Grande Fratello se noi, da contratto, non potevamo neanche fare un provino o sponsorizzare. La mia domanda e le mie critiche nascono per dei dati di fatto. Per contratto lei non dovrebbe essere al Gf Vip a meno che, e questo è ormai appurato, non abbia avuto delle conoscenze così forti che si spiegano tutto.”

Le parole della Calesso hanno infuriare la Marcuzzi, che oggi ha risposto per le rime con un post su Twitter: “Io che raccomando Carlotta? Ma la follia! Ho conosciuto Carlotta a TI, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perché mi faceva ridere e ci siamo viste. E’ stata chiamata al Grande Fratello Vip indipendentemente da me. Ma chi è questa che racconta ste buffonate?.”