Attacco durissimo ad Alessia Marcuzzi: mai chiesto scusa per le condanne

Alessia Marcuzzi è stata attaccata duramente dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, riguardo a delle affermazioni della conduttrice romana.

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha attaccato la conduttrice Alessia Marcuzzi, coinvolgendo anche il programma da lei condotto su Italia 1, “Le Iene“. Le parole de la giurata di “Ballando con le stelle” sono arrivate su Instagram.

La presentatrice romana si è pronunciata, proprio su Instagram, a favore di Nunzia De Girolamo che è stata ospite da Massimo Giletti a “Non è l’Arena” su La7, dove ha sottolineato che i giornali non hanno dato risalto alla sua assoluzione. La De Girolamo era indagata per delle consulenze alla ASL di Benevento e dopo un lungo iter processuale ha ricevuto il proscioglimento da ogni accusa. La vicenda ebbe una grande visibilità mediatica, ma non è stato lo stesso per la news dell’assoluzione. Anche la conduttrice Alessia Marcuzzi ha spezzato una lancia a favore dell’ex politica, mostrandosi vicina alla posizione della moglie di Francesco Boccia. Questo fatto, però, non è stato ben visto da Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, le accuse a Le Iene e Alessia Marcuzzi

“La conduttrice del programma più forcaiolo del mondo, con collezioni di condanne per cui nessuno ha mai chiesto scusa, condivide accuse ai giornali forcaioli. Affascinante“, questa è stata la pesante accusa, tutt’altro che velata, nei confronti sia di Alessia Marcuzzi che del programma “Le Iene“.

Al momento Alessia Marcuzzi non ha ancora replicato alla frecciatina della giurata di “Ballando con le stelle” e molto probabilmente non lo farà. La conduttrice romana non è solita assecondare le liti sui social ed opta spesso per mantenere un profilo pacifico. Selvaggia Lucarelli, invece, è solita ad un atteggiamento battagliero e critico e tra le persone più bersagliate da lei negli ultimi anni figurano Fabrizio Corona e Barbara D’Urso.