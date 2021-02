Un gossip incredibile quello che Walter Zenga ha confessato a “Live – Non è la D’Urso”. Pare infatti che stia ancora con la presunta ex Raluca Rebedea.

Un’ospitata piena di colpi di scena quella di Walter Zenga nella puntata di ieri sera, 31 gennaio, di “Live – Non è la D’Urso“, lo show serale dell’amatissima conduttrice Mediaset. L’ex calciatore è sulla bocca di tutti negli ultimi tempi per i continui botta e risposta con i suoi figli, soprattutto Andrea, chiuso nella Casa del Grande Fratello VIP. Proprio durante la puntata di Live, Zenga ha anche ribattutto alle dure parole della new entry al Gf, Alda D’Eusanio, in merito al suo incontro con il figlio. Ma i gossip non sono finiti qui! Zenga ha infatti confessato di stare ancora con Raluca Rebedea!

Walter Zenga confessa dalla D’Urso: “Sto ancora con Raluca”

Sembrava che fosse tutto finito ormai per Walter e la sua terza moglie, Raluca Rebedea, ma pare proprio non essere così. L’ex calciatore ha infatti chiarito un post risalente allo scorso autunno, che a tutti era sembrata una dichiarazione circa la fine dell’amore con Raluca. “Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi.” – recitava il post – “La libertà che ho sempre dato a Raluca si è in qualche modo rivolta contro di noi.”

Dopo poco tempo, in realtà, il post è stato rimosso ma non era di certo passato inosservato. Ieri, dalla D’Urso, però, l’ex calciatore ha chiarito la situazione, spiazzando tutti con una confessione inaspettata. “Sto ancora con Raluca” – ha infatti dichiarato, lasciando senza parole anche la stessa conduttrice, che ha replicato. “Ma tutti pensavano che vi foste lasciati, per quello che tu hai scritto.”, ha chiesto la showgirl, dando voce ai dubbi dei telespettatori.

Ma l’ex calciatore ha evaso qualsiasi dubbio con una secca replica: “Quel post è stato pubblicato e cancellato dopo 8 ore, comunque stiamo insieme.”. Le voci di corridoio e le chiacchiere da gossip sono state messe a tacere e pare proprio che Walter e Raluca siano felici insieme.