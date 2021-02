By

Cosa aspettarsi dalla seconda puntata de “Il Commissario Ricciardi” con Lino Guanciale, in onda questa sera 1 febbraio su Rai1.

Dopo il grande successo de “L’Allieva“, l’amatissimo Lino Guanciale torna in Rai con una nuova fiction, in onda sul primo canale, arrivata alla seconda puntata. “Il Commissario Ricciardi” ha già riscosso consensi tra il pubblico dei telespettatori, che si sono appassionati al poliziesco tratto dai romanzi omonimi di Maurizio De Giovanni. Un cast ben nutrito: oltre a Lino Guancia, infatti, troviamo Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Adriano Falivene, Marco Palvetti e Peppe Servillo. Ma ecco tutto quello che c’è da aspettarsi dalla seconda puntata della fiction, in onda questa sera.

“Il Commissario Ricciardi”, la seconda puntata

La fiction, prodotto dalla Rai, è divisa in sei puntate in cui si snoccioleranno le vicende del protagonista misterioso e affascinante, Luigi Alfredo Ricciardi, intepretato da Guanciale e già molto amato dagli spettatori. Il secondo episodio si intitola “La condanna del sangue“, tratto da un omonimo romanzo di De Giovanni, proprio come la prima puntata.

Nel nuovo appuntamento con Ricciardi, che andrà in onda questa sera su Rai 1 alle 21:25 circa, il nostro Commissario dovrà vedersela con un nuovo caso. Un caso di omicidio. La vittima sarà Carmela Calise, una cartomante strozzina, violentemente uccisa. I nemici della vittima potrebbero essere tanti, dato che la donna è famosa per prendersi gioco delle persone che si rivolgono a lei, tenendole in pugno con le sue finte rivelazioni.

Ma l’efferato delitto, svoltosi a Napoli, non sarà l’unica sfida per Ricciardi che dovrà affrontare anche un altro problema, più personale. Una donna, l’amata Enrica che riuscirà a incontrare Ricciardi proprio grazie alle indagini sulla cartomante.