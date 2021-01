Commissario Ricciardi, chi è Livia: tutto sull’attrice Serena Iansiti

Inizia stasera “Il Commissario Ricciardi”: ecco chi è Serena Iansiti, la bella Livia che nella serie dovrà conquistare il cuore del protagonista.

Serena Iansiti è un’attrice italiana (ma di origini olandesi) nata a Napoli l’11 Maggio 1985. La famiglia di lei si trasferisce a Latina poco dopo la sua nascita: qui Serena, a soli 15 anni, inizierà un corso serale di teatro. Quattro anni dopo la sua passione per la recitazione la porterà all’ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tanti personaggi, tutti amati dal pubblico italiano

Nonostante inizi con il teatro, Serena Iansiti si fa conoscere al grande pubblico quando entra a far parte del cast di “Cento Vetrine” nel 2017. Da quel momento continua a lavorare, ma non solo per film e serie di produzione Italiana: nel 2011 recita in “Lords of London” (di produzione britannica), poi in “Fondi ’91” (che invece è canadese). Torna ad occuparsi di produzione italiana quando collabora con Sky Italia a “Un Natale per due”.

Leggi anche -> Commissario Ricciardi, chi è l’attrice Maria Vera Ratti: età, foto, carriera

Il suo secondo lavoro più importante arriva quando deve interpretare Ilaria Abate in “Squadra Antimafia”. Inizierà, grazie a quel ruolo, un periodo pieno di cortometraggi e serie web; nel 2013 ottiene anche il ruolo da protagonista nella serie “I segreti di Borgo Larici”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Questa sera (25 gennaio 2021) Serena Iansiti torna in televisione con la serie da sei puntate “Il commissario Ricciardi”. L’attrice, nel ruolo di Livia Lucano Vezzi, interpreta una bella ex cantante lirica che cerca di conquistare il commissario (Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale).

Leggi anche -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 25 gennaio prima e seconda serata

Non manca un po’ di romanticismo nella vita della bella attrice, che dal 2012 è sentimentalmente legata al collega Paolo Pierobon. I due, che si sono conosciuti sul set di “Squadra Antimafia” (l’uomo interpretava Filippo De Silva nella serie), desiderano in futuro un matrimonio e dei figli.