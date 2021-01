Vittime della pandemia, docente e madre muoiono nel giro di 10 giorni

Una donna che insegnava in un liceo della provincia di Salerno, è tra le vittime della pandemia insieme alla madre. I decessi in pochi giorni.

Da Sarno, in provincia di Salerno, arriva un’altra notizia che riguarda una famiglia distrutta dal Coronavirus. Tra le ultime vittime della pandemia ci sono infatti Lucia De Costanza e la madre, morte entrambe a soli 10 giorni di distanza per colpa della malattia. La prima a venire a mancare era stata l’anziana madre di Lucia. Nelle scorse ore è toccata a lei, che aveva 57 anni e che era molto amata nella comunità del luogo.

Leggi anche –> Giorgia Martone, nota imprenditrice muore in operazione di routine

La donna era una insegnante di matematica che lavorava da tempo al ‘Giovanni Amendola’ un istituto comprensivo della località campana. Con tutta probabilità la professoressa era risultata contagiata proprio dall’anziana mamma. Per questo motivo risultava sottoposta ad isolamento fiduciario, ben chiusa in casa. Ma le sue condizioni di salute sono precipitare nelle scorse ore, al punto da condurla alla morte. Il decesso della madre risale invece al 13 gennaio scorso, durante una degenza al Covid center di Scafati. I colleghi hanno commemorato la sfortunata Lucia, tra le più recenti vittime della pandemia.

Leggi anche –> Striscia la Notizia, lutto nel cast del tg satirico di Canale 5 FOTO

Vittime della pandemia, la scuola chiede sicurezza

Lei era molto stimata per la preparazione e l’umanità che da sempre mostrava nel suo lavoro. Le scuole della Regione hanno riaperto i battenti e le autorità competenti stanno monitorando con grande attenzione la situazione. Il ritorno in classe sta avvenendo nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza, per garantire l’incolumità sia degli studenti che del corpo docenti e delle altre figure professionali nell’ambito della scuola.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Precipita e muore, 16enne cade per 50 metri dopo un assurdo gioco

Ad oggi la Asl Napoli 1 fa sapere che in tutta la Campania sono 20 i casi di positività accertati tra gli alunni tornati a scuola per la frequenza in persona. In 13 frequentano le scuole medie, altri 7 sono liceali. A questi si aggiungono 4 docenti i cui tamponi hanno acclarato la presenza del virus all’interno dei loro organismi. Proprio per chiedere maggiore sicurezza non mancano manifestazioni di protesta.