Matilde Gioli, chi è la madre Francesca: l’ansia per il ricovero in ospedale

Conoscete la mamma dell’attrice Matilde Gioli? Si chiama Francesca e le due sono praticamente due gocce d’acqua.

Gli appassionati di cinema e serie tv italiane sanno perfettamente che Matilde Gioli è una delle attrici emergenti più brave del nostro Paese. A differenza di tantissimi colleghi, la sua esplosione nel mondo della recitazione è avvenuta un po’ in ritardo, ma il suo esordio ne Il Capitale Umano ha letteralmente spiazzato tutti, palesando un talento di primissimo livello e lanciando immediatamente la sua carriera.

A distanza di sei anni da quel sontuoso debutto, Matilde si può definire un’attrice affermata e solo il tempo ci dirà se sarà in grado di fare il definitivo salto di qualità, magari riuscendo ad ottenere ruoli anche per produzioni internazionali importanti. Della sua vita privata si conosce pochissimo, ma i dettagli del percorso che l’hanno condotta a questa carriera sono noti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Matilde Gioli, chi è la madre Francesca?

La giovane vita di Matilde è stata segnata da eventi traumatici che avrebbero potuto condizionare per sempre il resto del suo percorso. Quando era giovanissima è rimasta vittima di un incidente in una piscina a Londra: un ragazzo le è precipitato sulla schiena dal trampolino, rompendole diverse vertebre e facendole rischiare la paralisi. A 23 anni, poi, ha vissuto un gravissimo lutto quando il padre è morto a causa di un tumore al cervello contro il quale lottava da tempo.

Leggi anche ->Matilde Gioli, il dramma del papà morto improvvisamente quando aveva 23 anni

Ad aiutarla a superare il trauma e ad incoraggiarla c’è stata sempre mamma Francesca. La donna è stata la sua ancora e la prima sostenitrice. Proprio alla madre Matilde s’ispira per andare avanti nella vita e da lei ha preso il nome d’arte, visto che Gioli è il cognome della donna. Le due sono due gocce d’acqua (lo ha dimostrato Matilde pubblicando una foto della madre da giovane) ed hanno un rapporto bellissimo.

Leggi anche ->Matilde Gioli, il grave incidente che ha duramente segnato l’attrice

Non stupisce che nel 2019, quando la madre è stata ricoverata in ospedale (le motivazioni del ricovero non sono mai state condivise), l’attrice ha mollato tutto per starle accanto. Anche in quel caso ad incoraggiarla è stata Francesca, una donna capace di trovare il positivo da qualsiasi situazione e sempre vogliosa di sorridere alla vita. A confessarlo è stata la stessa Matilde con un post nel quale si leggeva: “Mamma quanto sei forte”.