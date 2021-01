Matilde Gioli, il dramma del papà morto improvvisamente quando aveva 23 anni

La bellissima attrice italiana Matilde Gioli ha vissuto un trauma enorme quando il padre è morto improvvisamente.

In questi anni le quotazione di Matilde Gioli come attrice sono salite alle stelle ed è diventata una delle giovani attrici più promettenti dell’intero panorama italiano. Il grande pubblico l’ha conosciuta nel 2014 quando si è messa in mostra con una grandissima interpretazione ne Il Capitale Umano. Per quel ruolo ha ricevuto il Premio Biraghi, ovvero quello destinato ai migliori attori emergenti ai Nastri d’Argento.

Il successo di pubblico e critica le hanno permesso di ottenere immediatamente dei nuovi ingaggi. Nel 2015 è stata scelta per una puntata della fortunata serie Gomorra e come protagonista di ben 3 film: Un posto sicuro, Belli di Papà e Solo per un Weekend. La consacrazione, però, è giunta con i ruoli in due serie Rai di successo: Di Padre in Figlia e soprattutto Doc (al fianco di uno straordinario Luca Argentero).

Matilde Gioli, il dramma del padre scomparso quando aveva 23 anni

A distanza di soli 6 anni dal suo debutto sul grande schermo, Matilde Gioli (il cui vero nome è Matilde Lojacono) è una delle star del nostro cinema ed ha ampi margini di crescita. La sua vita è felice anche dal punto di vista sentimentale, dopo la love story con il collega Scianna, infatti, l’attrice si è fidanzata con un operatore finanziario e la loro relazione al momento procede a gonfie vele.

L’unico rimpianto della sua giovane vita è quello di non aver potuto mostrare al padre il successo riscontrato in questi anni. La giovane attrice infatti lo ha perso nel 2013, quando l’uomo aveva appena 55 anni. Matilde ne parla raramente, ma ha spiegato che il padre aveva un tumore al cervello e che, nonostante le cure, non è riuscito a vincere questa drammatica battaglia. Quando è morto lei aveva solamente 23 anni e solo due anni dopo avrebbe ottenuto la prima acclamazione di pubblico e critica.

