C’è posta per te, Stephanie ha tradito il marito: come si fa perdonare

Stephanie ha aperto il suo cuore a C’è Posta per te per ottenere il perdono del marito e della sua famiglia dopo il tradimento.

La seconda storia di questa sera a C’è Posta per te è quella di un matrimonio in forte crisi. Tutto è cominciato quando la moglie, Stephanie, si è lasciata trasportare dall’attrazione per un ragazzo conosciuto per caso, con il quale aveva cominciato a scriversi dei messaggi. L’attrazione ed il coinvolgimento l’hanno portata tradire il marito Luca. Il giovane si è reso conto che la moglie era cambiata e quando ha guardato nel suo telefono, ha scoperto il tradimento.

La scoperta lo ha sconvolto, l’uomo ha deciso di non divorziare per il bene dei tre figli, ma il rapporto tra loro si è incrinato al punto che la moglie è diventata un’estranea sia in casa sia nelle occasioni in cui la famiglia si riunisce. Stephanie, allora, decide di invitare in trasmissione sia il marito che i fratelli e la madre, perché così potrà chiedere scusa ed il perdono a tutti loro.

C’è Posta per te, il marito perdona Stephanie?

Non appena viene aperta la busta, Maria chiede se la giovane può parlare e tutti danno il loro assenso. Stephanie comincia dicendo di essere consapevole di aver sbagliato e spiega di essersi pentita sin dal primo momento. La ragazza aggiunge di essere consapevole di non poter tornare indietro, ma prova ancora un amore forte per il marito e vuole ricucire il rapporto, tornare ad essere felice come lo erano prima di questo episodio.

Sia il marito che i fratelli ritengono imperdonabile l’errore, ritengono che la ragazza sia stata immatura ed abbia mancato di rispetto a Luca. Maria a quel punto cerca di fare capire loro che si è trattato solo di un errore e che Stephanie è sinceramente pentita per questo. Dopo tante insistenze il marito accetta di aprire la busta e perdonarla, accogliendola nuovamente in famiglia con l’avallo di tutti i suoi componenti.

