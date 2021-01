C’è Posta Per te, Gianni Morandi si commuove per la storia del fan

Ospite di C’è Posta per te, Gianni Morandi non trattiene la commozione ascoltando la storia del fan a cui ha fatto la sorpresa.

La puntata di oggi di C’è Posta per te comincia con una storia strappalacrime, quella di un uomo che ha perso la moglie ed anche la voglia di stare in compagnia degli altri. A chiamare il programma è stata la figlia, preoccupata dal fatto che il padre, sempre solo, soffra più del dovuto. Negli anni ha provato a convincerlo ad andare a vivere a casa sua con il marito, ma lui, preoccupato di dare fastidio, non ha mai accettato.

La giovane, dunque, ha deciso di invitarlo a C’è Posta per te per dirgli tutto ciò che non riesce a dirgli di persona, nella vita di tutti i giorni. Ma oltre a condividere i suoi sentimenti, vuole anche fargli una sorpresa, facendogli incontrare il suo cantante preferito: Gianni Morandi. Il cantante si presenta in studio e si posiziona fuori dal campo visivo per ascoltare la storia di quest’uomo distrutto dalla vita ed incapace di dimenticare la sua adorata moglie.

Gianni Morandi si commuove per la storia del suo fan

Il cantante ascolta in silenzio la storia di quest’uomo, il dolore che prova per la scomparsa della moglie, la bellezza di quell’amore che la vita ha tranciato. Lo fa con gli occhi lucidi, commosso nell’ascoltare le parole del fan sulla moglie volata in cielo. Quando Maria legge la lettera della figlia dell’uomo, annunciando il cantante, l’uomo guarda verso la scala e scoppia in lacrime, poi lo accoglie dicendo: “Un grande, un grande Morandi…Sono cresciuto con lui”.

Gianni commosso, gli sorride, e gli chiede il permesso di sedersi. Poi gli dice: “Ho parlato tanto con tua figlia, ci tiene tanto a te… Quanti nipoti hai? Hai cinque figli, sedici nipoti. Tu hai una responsabilità nei loro confronti. Tu sei giovane, hai ancora tanto tempo davanti”. Quindi per portargli il sorriso si mette a cantare insieme a lui, riuscendo a portargli il sorriso.

