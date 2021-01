“Adesso sono calda”, frase choc a C’è posta per te: De Filippi senza parole

Nuova puntata questa sera, sabato 30 gennaio, su Canale 5 dalle ore 21.30, di C’è Posta per Te. Con un ospite che, stando alle anticipazioni, riserverà una sorpresa speciale.

Questa sera, sabato 30 gennaio, dalle ore 21.30 su Canale 5, torna un nuovo appuntamento del seguitissimo programma C’è Posta per Te. Come sempre negli studi di Cologno Monzese con Maria De Filippi ascolteremo storie capaci di far piangere o ridere, in ogni caso di emozionare. Come quella anticipata via Instagram con alcuni misteriosi indizi.

Cosa bolle in pentola a C’è Posta per Te

Una storia in particolare accenderà la curiosità del pubblico di C’è Posta per Te e, soprattutto, le sue risate. Una misteriosa donna cerca infatti un amore del passato e lo fa presentandosi a lui con più “indizi”, stile indovinello. In particolare gli ricorda: “Ero uno stoccafisso e adesso sono calda!”. L’uomo però sembra non riconoscerla, almeno all’inizio: “Non mi dice niente”, confessa a Maria De Filippi…

Il “caso” è stato anticipato da tre post con video su Instagram (vedi sotto) che recitano così: “IMPOSSIBILE perdere la puntata di stasera di #CePostaPerTe… Sarà una puntata caldissima! 😉”, “Ponte ponente ponte pì tappetà Perugia” 🤭 Sarà un indizio? C’è solo un modo per scoprirlo… Vi aspettiamo questa sera su Canale 5 con la quarta puntata di #CePostaPerTe!”, “Se le premesse sono queste possiamo solo consigliarvi di non perdere la puntata di domani 😂 Tutti sintonizzati alle 21.15 su Canale 5, non mancate! #CePostaPerTe“.

