MasterChef, anticipazioni puntata del 28 gennaio

Masterchef ritorna con il suo consueto appuntamento. Scopriamo in quale sfida si dovranno cimentare i concorrenti.

Il programma di cucina più amato degli italiani ritorna come sempre alle 21:15 su Sky Uno, canale 108 oppure sul canale 455 del digitale terrestre.

Questa volta i concorrenti dovranno vedersela con la temutissima sfida di pasticceria. A giudicarli arriverà il Maestro Iginio Massari.

MasterChef: cosa succederà in questo nuovo episodio

Gli aspiranti chef sono rimasti in 13 e questa sfida si presenta come un vero e proprio giro di boa. Le sfide si fanno sempre più difficili e la pressione è alle stelle. Chi saprà gestire al meglio tutto questo nervosismo? Scopriamo cosa succederà nel settimo appuntamento del cooking show.

Leggi anche -> Iginio Massari, chi è: età, carriera e curiosità sul noto pasticcere

La puntata si apre con la classica Mistery Box. Il piatto avrà come fulcro la pancetta. Un ingrediente versatile, internazionale e usato in moltissime preparazioni. I concorrenti dovranno realizzare un piatto che faccia spiccare l’ingrediente e lo renda protagonista.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fin qui sembra tutto facile, se non fosse che alcuni aspiranti chef dovranno sì cucinare un piatto a con la pancetta, ma questo dovrà essere un dolce. I severissimi giudici valuteranno la flessibilità dei concorrenti che dovranno dimostrare di avere grandi abilità sia per le preparazioni salate che in quelle dolci. Come sempre, solo tre piatti arriveranno all’assaggio e il vincitore avrà un vantaggio nell’Invention Test.

Leggi anche -> Lutto gravissimo a Masterchef, morto il concorrente Alberto Naponi

Karime Lopez sarà la protagonista della sfida creativa. La chef è alla guida della Gucci Osteria a Firenze e può già vantare una stella Michelin. Il vincitore potrà assaggiare le sue creazioni e avrà la possibilità di fare delle domande. Le preparazioni della chef Lopez propongono un mix di sapori provenienti da diverse culture. Chi preparerà un piatto il più simile al suo avrà un vantaggio nello Skill Test.

Questa prova di abilità sarà divisa in tre parti, ognuna delle quali potrebbe far guadagnare la salvezza. Sarà Iginio Massari a dare il via alla sfida. Il Maestro della pasticceria italiana farà tremare i concorrenti e chi non riuscirà a salire in balconata dovrà abbandonare la cucina.