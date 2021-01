Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sbotta contro l’ospite: “Noi siamo poveracci”

A ‘Pomeriggio 5’ c’è un episodio controverso che coinvolge la presentatrice Barbara D’Urso contro un suo ospite, sul tema dei vaccini.

Non le manda a dire Barbara D’Urso nel corso della puntata odierna di ‘Pomeriggio 5’. La sua seguitissima trasmissione ha visto il verificarsi di un momento che ha suscitato imbarazzo, con la padrona di casa che ha perso le staffe nei confronti di un suo ospite. Si è parlato, assieme agli opinionisti presenti in studio, dell’atteggiamento visto da parte di alcuni vip nelle scorse settimane.

In diversi sono saliti su di un aereo per andarsene alle più miti temperature di degli Emirati Arabi Uniti. Ed in collegamento da Dubai ci sono anche altri nostri connazionali non famosi ma comunque assai benestanti. Proprio uno di loro, alle telecamere di ‘Pomeriggio 5’, afferma che da quelle parti è molto facile sottoporsi al vaccino. “Avviene in maniera molto rapida e senza problemi”. E qui la D’Urso sbotta, dicendo che “noi poveracci che viviamo nell’umile Italia il vaccino ancora non lo possiamo avere”.

Pomeriggio 5, la situazione vaccini negli Emirati Arabi Uniti è più in discesa

Va anche detto che ci sono delle dovute differenze tra il nostro Paese ed Abu Dhabi e dintorni. A cominciare dal numero di abitanti. Nello stato asiatico ci sono poco meno di 10 milioni di abitanti, stando a dati recenti. In Italia siamo poco più di 60 milioni invece, con una situazione che è certamente più complicata da gestire.

E poi da lì si approda facilmente anche al Pil complessivo ed al capitale medio per singolo. Il governo è al lavoro per fare si che il Piano vaccini avanzi più velocemente, dopo i recenti rallentamenti che sono derivati da fattori esterni ed imprevedibili.