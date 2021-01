Pirata della strada investe bimbo di 9 anni, il piccolo trascinato per metri

Un pirata della strada travolge un bambino che sta attraversando sulle strisce pedonali. Poi lo trascina per un tratto e non si ferma.

Un pirata della strada ha travolto un bambino che stava attraversando sulle strisce pedonali. Il piccolo era in compagnia della mamma quando è giunto ad alta velocità un mezzo di medie dimensioni. Si tratta di un furgone, con al volante un giovane. Questi ha investito in pieno il bimbo, di 9 anni di età, finendo con il trascinarlo via per diversi metri.

La vicenda è accaduta a Milano, in zona Corvetto, nel pomeriggio di martedì 26 gennaio 2021. Erano le ore 17:00 circa quando si è verificato il tutto. Ed il pirata della strada si è dato alla fuga, anziché fermarsi e prestare soccorso come si dovrebbe fare in questi casi. Il bimbo investito è riuscito a sopravvivere e ha ricevuto il pronto soccorso dei membri del personale medico. Due ambulanze ed una automedica del 118 hanno raggiunto la zona dove si è svolto il drammatico episodio. Ne ha fatto seguito un ricovero in ospedale al ‘Niguarda’. Adesso il ragazzino versa in condizioni gravi ed è attualmente sotto osservazione da parte dei dottori. Si apprende comunque che non sarebbe in pericolo di vita.

Pirata della strada, le autorità lo fermano poco dopo: era tornato sul luogo del misfatto

Successivamente le forze dell’ordine, che nel frattempo avevano aperto una caccia al pirata della strada, sono riuscite a rintracciarlo. Subito dopo l’impatto un’altra persona che si trovava sul veicolo era scesa dallo stesso ed entrambi si sono dati alla fuga. Il furgone risultava rubato ed al volante c’era un giovane di 20 anni di nazionalità brasiliana e regolarmente residente in Italia.

Il sudamericano era tornato sul luogo dell’incidente, a piedi, ma gli agenti della Polizia Locale lo hanno individuato ed arrestato. Lui ha anche opposto resistenza al fermo. Ora deve rispondere di diversi reati. Oltre a quello di omissione di soccorso, è arrivata nei suoi confronti una denuncia che riporta gli illeciti di resistenza, guida senza patente e furto di veicolo.