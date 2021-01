L’incidente è avvenuto in Brasile, nei pressi della città di Guaratuba: sul posto sono intervenuti i soccorritori con decine di ambulanze e due elicotteri.

Un pullman carico di passeggeri che viaggiava lungo la costa dello Stato brasiliano meridionale di Paranà è uscito fuori strada rotolando giù da un terrapieno e il successivo, violentissimo schianto ha causato la morte di 19 passeggeri e il ferimento di altri 33, di cui 7 in gravi condizioni. L’incidente sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle 8:30 (ora locale).

Il drammatico bilancio dell’incidente di Guaratuba

A riferire la notizia sono fonti della Polizia militare brasiliana. Il pullman era partito da Ananindeua, nello stato settentrionale di Parà, ed era diretto nella celebre località turistica di Balneario Camboriu, nello stato di Santa Catarina. Tra le vittime e i feriti ci sono molti minori. I resoconti iniziali indicavano il numero di morti a 21, in seguito ridotti a 19.

L’incidente è avvenuto nei pressi della città costiera di Guaratuba e sul posto sono intervenuti i soccorritori con decine di ambulanze e due elicotteri per trasportare i feriti più gravi. Si ignorano al momento le cause del gravissimo sinistro. Il conducente sarebbe uscito di strada nei pressi di una curva chiamata Curva da Santa, in un’area conosciuta come Serra do Mar, un lunghissimo sistema di catene montuose e scarpate. La polizia ha reso noto che a bordo viaggiavano 56 passeggeri e due autisti e confermato che tra le vittime vi sono almeno un bambino e cinque adolescenti. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Ônibus tomba e passageiros morrem na BR-376 em Guaratuba: https://t.co/uVf2eqJQTu pic.twitter.com/BGWR0ZYnXt — Gazeta do Povo (@gazetadopovo) January 25, 2021

