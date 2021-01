Inter-Milan, perché Ibrahimovic ha attaccato Lukaku per i riti voodoo?

Una rissa tra Ibrahimovic e Lukaku nella sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan, vinta proprio dai nerazzurri grazie al gol di Eriksen: cos’è successo?

Un attacco frontale in tutti i sensi tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. L’attaccante del Milan ha subito provocato il suo ex compagno al Manchester United con i due che si sono anche affrontato facendo testa e testa. Lo stesso svedese avrebbe proferito le seguenti parole in inglese: “Go to your voodoo shit, you little donkey/Torna alle tue c… voodoo, piccolo asino”. Uno spettacolo che è stato indecente proprio per i vari gesti con lo stesso Lukaku che è letteralmente impazzito dopo aver sentito quelle parole.

Leggi anche –> Ibrahimovic contro Lukaku, insulti gravissimi: lo chiama asino o scimmia?

Inter-Milan, l’attacco di Ibrahimovic a Lukaku

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il motivo della frase offensiva sarebbe rintracciabile proprio per quanto riguarda le origini congolesi di Adolphine, la mamma di Lukaku. Inoltre, lo stesso centravanti belga all’epoca dell’Everton non firmò il rinnovo come ha svelato poi successivamente il proprietario del club inglese, Farhad Moshiri: “Ci chiamò dall’Africa, dove stava compiendo un pellegrinaggio, dicendo che in seguito a un rito voodoo una voce gli aveva detto di firmare per il Chelsea”. Infine, lo stesso allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rivelato che Ibra ha chiesto scusa allo spogliatoio rossonero dopo aver lasciato la squadra in dieci con l’espulsione arrivata nel secondo tempo.