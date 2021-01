Ps5 introvabile? Consolatevi con la Launch Collection Bundle

Per tutti coloro che sono in attesa spasmodica di poter mettere le mani su una nuova Ps5, la lauch collection bundle è un lenitivo.

Ps5, al di là dei campanilismi tra una fazione e l’altra, è stata l’indiscussa protagonista di questo inizio generazione. La console Sony è stata quella più venduta ed è da mesi quella più desiderata in tutto il mondo. Il merito di questo successo è sicuramente da attribuire alla forza del brand Playstation ma è anche il lascito di una generazione appena conclusa in cui Sony ha regalato ai fan alcuni dei più bei giochi degli ultimi anni e della storia del medium videoludico.

Il successo della console ha avuto anche un lato negativo, visto che le copie messe a disposizione (con il contagocce a dire il vero) sono sempre andate a ruba. In parte per la grande richiesta di mercato, in parte per la presenza di scalper i cui bot impediscono agli utenti di acquistare una console online. Ad oggi chi desidera una Ps5 non la trova in un negozio fisico (sempre che ci possa andare) e difficilmente riesce ad accaparrarsela online.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ps5 è introvabile: consolatevi con il Launch Collection Bundle

Sony ha promesso che in questo 2021 verranno prodotte sufficienti console per soddisfare la richiesta del mercato, ma non si è sbilanciata sulle tempistiche di arrivo delle scorte nei vari mercati. Ad oggi è letteralmente impossibile sapere quando arriveranno nuove console in Italia e se quelle che giungeranno saranno sufficienti a soddisfare la richiesta dei fan italiani. Secondo alcune voci arrivate dalla Cina, il mese in cui ci saranno i rifornimenti sarà marzo ed entro la primavera chi lo vorrà potrà mettere le mani sulla sua copia della console.

Leggi anche ->Ps5, nuove scorte in arrivo a breve in Italia: come ottenerle FOTO

L’attesa, se il rumor fosse confermato, sarà dunque lunga. Nel frattempo i fan della Ps5 possono mettere le mani sul Launch Collection Bundle. Di cosa si tratta? Una serie di gadget ufficiali della console. Il bundle comprende un cappellino, una borraccia isolata, un paio di calzini ed una serie di adesivi di alta qualità. Una magra consolazione per chi aspetta la console, ma un affare decisamente conveniente per i collezionisti.

Leggi anche ->Ps5, nuove scorte? In Italia potremmo dover attendere marzo

Il bundle in questione, infatti, costa solitamente 59,99 euro ed in questo momento viene venduto in America a 29,99 euro. Un prezzo che potrebbe fare gola ai tanti fan della console giapponese. Certo, per chi desidera prenderlo in Italia deve considerare i costi di spedizione e i dazi doganali, due costi aggiuntivi che fanno lievitare il prezzo, ma che sarebbero presenti anche in caso di prezzo standard.