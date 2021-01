Giulio Scarpati, chi è il figlio Edoardo: ha 32 anni cosa fa nella vita

Giulio Scarpati, conosciamo meglio questo amatissimo attore: ecco le curiosità sulla sua vita e su suo figlio Edoardo.

Scarpati è notoriamente conosciuto come il dottor Lele della fiction “Un medico in famiglia“. E’ grazie a questo ruolo che ha conquistato il cuore del pubblico e gran parte della sua fama.

L’uomo è da sempre molto riservato sulla sua vita privata e lo stesso vale per gli altri componenti della sua famiglia.

Giulio Scarpati: curiosità sul figlio Edoardo

Scarpati ha recitati in diverse serie televisive, ma man mano si è allontanato sempre di più dal piccolo schermo. Per i suoi fan lo choc più grande è avvenuto nel 2016 quando l’attore ha annunciato il suo ritiro dal cast di “Un medico in famiglia”. L’associazione tra lui e il ruolo recitato era diventata tropo forte e la sua carriera ne sta risentendo.

L’attore si dedica quindi al teatro insieme alla moglie Nora Venturini. Insieme gestiscono la scuola Percorsi d’attore a Roma dove offrono la possibilità di partecipare a diversi stages teatrali. Entrambi sono molto riservati e non amano le luci dei riflettori.

La loro storia d’amore dura da diversi anni e insieme hanno avuto due figli: Edoardo e Lucia. Il primo è nato il 27 maggio 1988 e la seconda il 27 novembre 1994. Scarpati non ha mai parlato della vita privata dei figli.

“Parolo poco della mia vita privata. Sinceramente non so che padre sono: il mestiere del genitore è molto difficile. Bisogna non caricare i figli delle nostre ansie, si rischia di creargli sfiducia nel futuro (…)”. Queste le sue parole durante un’intervista. In base alle indiscrezioni, l’uomo dovrebbe vivere con la famiglia nella capitale.