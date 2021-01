By

Dramma a San Michele Salentino, provincia di Brindisi, crolla capannone: un morto, altre persone sotto le macerie, il bilancio.

Un dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi, 26 gennaio, a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Gravissimo il bilancio: c’è un morto sotto le macerie, altri potrebbero essere rimasti incastrati sotto il solaio. Un capannone infatti si è improvvisamente accartocciato durante i lavori di costruzione.

Leggi anche –> Centro Covid, crollo improvviso per accumulo di neve sul tetto – FOTO

Il capannone in costruzione è quello di un’autoconcessionaria, la vittima – da quanto si apprende – ha 49 anni. Secondo le prime informazioni, oltre alla vittima, c’è almeno un ferito in condizioni gravi. Si tratta di un altro uomo che è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato estratto da sotto il solaio.

Leggi anche –> Vaccino finto a 92enne dietro pagamento, caccia al truffatore | VIDEO

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Capannone crollato in provincia di Brindisi: il bilancio

Sul luogo del disastro, agiscono cinque mezzi dei vigili del fuoco, che devono lavorare in condizioni precarie e col rischio continuo di altri piccoli e pericolosi crolli. Sul posto in questo momento ci sono anche le ambulanze del Suem 118. Da quanto si apprende, i pompieri sarebbero tuttora al lavoro, perché sembra che sotto le macerie ci sarebbero altre persone. Si teme anche per la loro vita.

Tante le testimonianze dei presenti sul luogo della tragedia, sconcertati da quanto accaduto. Si tratta dell’ennesimo dramma sul lavoro, sebbene al momento non è noto se tutte le persone coinvolte siano operai che appunto lavoravano alla costruzione del capannone. Una grave tragedia senza fine, quella che riguarda le morti bianche nel nostro Paese, dove da sempre la sicurezza sui posti di lavoro è un tema spesso tenuto in poca considerazione anche dalla politica.