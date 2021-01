Si apparta con una donna per un rapporto, ucciso da un potente orgasmo

Vuole spassarsela con una donna dietro pagamento, ma un uomo paga con la vita questo proposito. Colpa di un orgasmo estremo che lo ammazza.

Quanto accaduto in Malawi lascia basiti: dallo stato africano arriva la notizia, per certi versi davvero incredibile, che riguarda un uomo morto per via di un orgasmo estremo. La vittima aveva 35 anni ed è deceduta per colpa di un orgasmo estremo, mentre stava consumando un rapporto carnale. Si era appartato con una prostituta quando, nel bel mezzo di un amplesso, ha perso i sensi.

La polizia lo ha identificato come Charles Majawa ed un esame autoptico ordinato dalla magistratura locale ha confermato come “un orgasmo estremo” sia effettivamente da inquadrare come la causa del decesso. A segnalare il tutto alle autorità è stata la prostituto stessa che era con lui. La vicenda risale al 18 agosto 2020 ma è tornata alla ribalta in questi giorni. Il potentissimo orgasmo che ha travolto Majawa ha causato la rottura dei vasi sanguigni all’interno del cervello.

Orgasmo, quando è così potente può uccidere

Una cosa acclarata alle osservazioni post-mortem sul cadavere e che hanno scagionato fin da subito la donna da qualunque accusa. I due stavano occupando una camera di albergo appositamente prenotata per qualche ora.

A fare da contraltare a questa notizia ci sono degli studi recenti in base ai quali consumare regolarmente anche solo un rapporto a settimana contribuirebbe a dimezzare i rischi di incorrere in malattie cardiache. Questo equivale infatti ad un esercizio fisico di intensità moderata, con tutti i benefici del caso.