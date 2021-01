Pietro Brocca, il giovane fantino morto a 22 anni durante una gara

Stava partecipando ad una corsa con il suo cavallo quando è accaduto il peggio. Il fantino Pietro Brocca è morto in seguito a gravi ferite.

Nel corso di domenica 24 gennaio 2021 è morto il fantino Pietro Brocca. Giovanissimo – aveva solamente 22 anni – Pietro era rimasto coinvolto in uno sfortunato incidente mentre stava gareggiando con il suo cavallo in un evento svoltosi all’ippodromo di San Rossore, in provincia di Pisa.

Leggi anche –> Incidente pauroso stronca la vita di due giovani: avevano 17 e 20 anni

Il decesso è avvenuto in ospedale nella città toscana, con Pietro Brocca che aveva subito un violento ematoma al capo oltre che la frattura di due vertebre. Inoltre un altro cavallo in corsa lo aveva travolto. Il 22enne aveva ricevuto in ricovero urgente in codice rosso ed il suo quadro clinico era parso subito molto grave. Originario di Dorgali, in provincia di Nuoro, e residente nel Sassarese, a Mores, lo sfortunato fantino aveva colpito con violenza il suolo proprio con la testa. A nulla gli è servito l’avere il caschetto protettivo.

Leggi anche –> Lidia Giuliani, la giovane vittima di un tragico incidente stradale

Pietro Brocca, il fantino morto a seguito di lesioni gravissime

Neppure i soccorsi immediati sono serviti ad evitare il peggio. La caduta da cavallo sembra sia accaduta per via di un ‘ammutinamento’ dello stesso animale. Questo ha portato Pietro a finire a terra, subendo le lesioni che gli sono poi costate la vita. La comunità di appartenenza del giovane fantino deceduto in questo sfortunatissimo incidente sta ricordando il ragazzo con tanti messaggi.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Giovane papà muore in schianto stradale, lascia compagna e figlio piccolo FOTO

Sui social si susseguono le testimonianze di ricordo, di dolore e di affetto nei confronti di Pietro. In tanti che lo conoscevano non riescono ancora a capacitarsi di quanto accaduto.