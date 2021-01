Il dramma di Lidia Giuliani, la giovane vittima di un tragico incidente stradale aveva 27 anni ed era di Manfredonia, provincia di Foggia.

Ancora un’alba di sangue sulle strade italiane, ancora una giovane vita spezzata, una ragazza che non potrà riabbracciare i suoi cari. La vittima ha soli 27 anni ed è originaria di Manfredonia, grosso centro in provincia di Foggia, ai piedi del Gargano. Si chiama Lidia Giuliani e appena qualche mese fa si era laureata.

Ancora tutti da chiarire i dettagli di questa assurda tragedia che ha provocato un morto e un ferito nelle prime ore di questa mattina. L’incidente è avvenuto lungo la statale 89 tra Manfredonia e Foggia. Si sono scontrati un’utilitaria, guidata appunto dalla giovane di Manfredonia, e un furgoncino.

Dolore e sgomento per la morte di Lidia Giuliani

Secondo le prime informazioni a disposizione, sembra che a causare l’incidente sarebbe stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia precedentemente caduta. Ma si valutano anche altre cause scatenanti il dramma odierno. Sul luogo della tragedia che si è verificata nei pressi della basilica di San Leonardo sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e l’Anas. Questi ultimi hanno predisposto la chiusura e la messa in sicurezza di quel tratto di strada. Nel frattempo, i poliziotti procedevano ai rilievi di rito.

Sul luogo dello schianto, anche mezzi e uomini del Suem 118, che però hanno potuto solo constatare il decesso della giovane. La tragedia ha riaperto vecchie e annose polemiche sulla pericolosità di quel tratto di strada, con molti utenti che sottolineano l’importanza di interventi urgenti per la messa in sicurezza. Intanto Manfredonia piange per questa giovane vita spezzata: decine sono i messaggi di cordoglio per la ragazza rimasta uccisa nel tragico incidente di questa mattina.