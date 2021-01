Quali sono i film da vedere in televisione per celebrare la Giornata della Memoria 2021.

La Giornata della Memoria 2021 è alle porte. Il 27 gennaio si celebra infatti questa ricorrenza fondamentale per non dimenticare l’orrore dell’Olocausto e della follia nazista che ha portato alla morte di milioni di ebrei nei campi di concentramento.

Tantissimi film si sono dedicati all’argomento e, proprio in questi giorni, la programmazione televisiva cerca di dare il giusto spazio a queste pellicole. Se da una parte abbiamo Sky con una ricca proposta, anche Rai e Mediaset si danno da fare.

Cosa guardare in tv per ricordare la Giornata della Memoria 2021

Su Focus, il 26 e il 27 gennaio ci saranno film importanti come Lili Marlene e L’Orrore di Natzweiler-Struthof, Le donne di Ravensbruck e A German Life: La segretaria di Goebbels. Un film invece adatto a tutti che racconta la Shoah è in onda il 27 gennaio su Canale 5, Il Pianista. Su Rete 4 invece il 31 gennaio vedremo il film Colette – Un Amore più forte di tutto. Su Cine34 invece stasera e il 26 gennaio vedremo un grande classico, La Vita è Bella di Roberto Benigni.

Spostandoci invece sulla RAI, grazie alle anticipazioni sappiamo che il 27 gennaio, il giorno preciso dedicato alla Memoria ci saranno svariati collegamenti dedicati a questa ricorrenze nei vari programmi come Uno Mattina, Storie Vere, La Vita in Diretta, I Fatti Vostri, Storie Italiane, Detto Fatto…

Sul canale Paramount Network invece il 27 sera vedremo Il bambino con il pigiama a righe, su Rai 5 il documentario Le mani di Primo Levi. Domani invece potremo vedere il film Corri ragazzo corri su Rai Movie, mentre su Rai 5 Lo stato contro Fritz Bauer e su TV2000 La storia di Anne Frank.

Dove trovare altri film sull’Olocausto?

Non è detto che alcune decisioni in merito alle programmazioni televisive in occasione della Giornata della Memoria possano cambiare. Potrebbero esserci delle aggiunte anche se orami sarebbero state rese note. In ogni caso i film dedicati alla Giornata della Memoria sono molti. Se in televisione non vi soddisfa nulla non disperate. Sulle piattaforme streaming o su Sky la programmazione in tal senso è molto più ampia. Potrete quindi trovare dei grandi classici da vedere per ricordarvi e far ricordare ai più piccoli che non l’hanno vissuta, la tragedia della Seconda Guerra Mondiale.