Rosalinda Cannavò ha riflettuto a lungo su sè stessa e sul suo percorso di vita, oltre che all’interno della Casa del GF VIP, con una rivelazione inaspettata.

Rosalinda Cannavò ha fatto un percorso lungo all’interno della Casa del Grande Fratello VIP, in cui è cambiata e ha riflettuto su sè stessa a lungo. Ha anche rinunciato al nome d’arte Adua Del Vesco, ha subìto mutamenti ed è cresciuta come persona. Ha fatto una confessione dolorosa sul suo fidanzato, raccontando un tradimento da parte di lui che l’ha ferita e l’ha lasciata davvero con l’amaro in bocca. Ecco le sue parole.

Rosalinda Cannavò, il fidanzato l’ha tradita al GF

Rosalinda ha ammesso di aver fatto degli errori nella vita e nella Casa del GF VIP ma si è sfogata raccontando del tradimento del suo ragazzo. “Non sono una santa, ho fatto tantissimi errori” – ha spiegato Adua – “Ma li ha fatti anche lui. Io non gli ho puntato la pistola alla tempia imponendogli di accettare certe condizioni, perché le cose le abbiamo fatte in due. Quello che ha fatto lui a me, è stata una ferita ancora più grande. Un tradimento, capisci? E io non mi sono mai permessa di rinfacciarglielo.”

E’ stata la modella brasiliana Dayane Mello ad ascoltare lo sfogo di Rosalinda e a farla riflettere. Dayane le ha spiegato come non dovrebbe stare con un uomo che non le dà certezze e non la fa sentire bene. Dalla sua parte, la Cannavò ha confessato di avere paura di essere lasciata da un momento all’altro.

Rosalinda ha poi proseguito: “Devo capire fuori da qua, devo capire che cosa vuole lui. Io non sto buttando tutto all’aria, io voglio vedere fuori da qua. Non è questo il posto e il luogo per decidere. Per prendere una decisione, ho bisogno di vivermi un attimo lui e di capire tutto fuori da qua. Io non butto 10 anni di storia, non butto una storia così importante per me. In base a quello che provo per lui, non li butto. C’è un sentimento. Io ad oggi non sono pienamente lucida qui dentro. Lo capirò fuori. Io qui non ce l’ho lui. Magari quando avrò lui accanto, sentirò delle cose che mi diranno l’opposto o mi dimostrerà delle cose che mi faranno capire che tutti i viaggi mentali che mi sono fatta qui dentro erano sbagliati. Troverò una persona diversa, migliore, maturata che ha un progetto insieme a me. A 28 anni voglio un uomo che abbia un progetto di vita insieme a me.”