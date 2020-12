GF Vip, è pace tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Nella Casa del Grande Fratello Vip, per due persone è tornato il sereno. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembrano essere di nuovo amiche.

Prima della fine dell’anno nella Casa del “Grande Fratello Vip” torna a regnare il sereno. La pace è stata fatta tra l’attrice siciliana Adua Del Vesco e la modella brasiliana Dayane Mello.

Per le due amiche queste non sono state giornate facili, tra litigi, lacrime e minacce di abbandonare il reality più seguito d’Italia. A fare il primo passo è stata Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, che ha deciso di scrivere una lettera per la modella brasiliana Dayane Mello. Nella missiva l’attrice ha rimarcato il forte sentimento che prova per l’altra e la sud americana è stata molto colpita dal suo gesto, al punto tale da correre da lei per avere un confronto diretto. Dayane non ha nascosto di essere rimasta molto ferita dalle ultime dichiarazioni di Adua nei suoi confronti. L’attrice è colpevole di aver spalleggiato Francesco Oppini, si è scontrato più volte con la Mello.

Pace al GF Vip, Adua e Dayane hanno chiarito

Adua Del Vesco si è scusata con l’amica Dayane Mello, chiarendo di aver sostenuto le critiche del figlio di Alba Parietti in quanto era stata precedentemente ferita dall’amica. Ciò nonostante, Rosalinda ha ribadito di volere ancora molto bene alla modella ed ha sottolineato l’importanza che per lei ha il loro rapporto.

Nella pace tra le due è stata determinante Samantha De Grenet che, a conoscenza dei sentimenti di Adua Del Vesco, l’ha spronata a fare di tutto per recuperare il rapporto con Dayane Mello. L’attrice siciliana ha accolto il consiglio ed ha poi ringraziato la conduttrice. I fans del “Grande Fratello Vip” non potrebbero essere più contenti della reunion tra le ‘Rosmello‘, come sono state ribattezzate le due amiche. In quest’ultima giornata dell’anno, è stato dedicato un aereo proprio a Dayane e Adua, con su scritto: “Rosmello, grazie per aver salvato il nostro 2020“. Le due si sono strette in un abbraccio, felici di essersi lasciate le liti alle spalle.