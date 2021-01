Ragazza uccisa, insulti e minacce al fidanzato 19enne: “Si è costituito”

La 17enne Roberta Siragusa trovata senza vita e con diverse bruciature sul corpo in un burrone. Il caso della ragazza uccisa fa discutere.

Il ritrovamento del corpo della ragazza uccisa sta facendo molto discutere. La vicenda riguarda il cadavere di Roberta Siragusa, 17 anni, ritrovato in fondo ad un burrone dopo che il suo fidanzato, Pietro Morreale, di 19 anni, si è costituito dai carabinieri accompagnato dal papà e dall’avvocato. Il fatto di cronaca arriva da Caccamo, località della provincia di Palermo.

Leggi anche –> L’orribile delitto dell’orco: ecco come ha ucciso l’ex partner e 2 bambini

Si apprende che la coppia aveva preso parte ad una festa svoltasi in segreto contro le regole anti pandemia in corso. Il cadavere della ragazza uccisa era semicarbonizzato. Le autorità hanno sentito gli amici della coppia che hanno partecipato a quel party vietato. Tutti loro hanno confermato che Pietro e Roberta avevano litigato e se ne erano andati intorno a mezzanotte senza che l’uno e l’altra si parlassero. Già dall’alba la madre di Roberta aveva allertato le autorità, non vedendo la figlia fare ritorno a casa. La giovane non rispondeva neppure al telefonino.

Leggi anche –> Morta la piccola Amelia, uccisa a 11 anni dalla ruota di un SUV

Ragazza uccisa, il corpo di Roberta Siragusa bruciato maldestramente per nasconderne l’identità

Le bruciatore trovate sulla salma sarebbero frutto di un tentativo di eliminare la stessa per nasconderne l’identità. L’avvocato di Pietro Morreale ha tenuto a precisare come il giovane non abbia fornito una confessione, inoltre formalmente non risulta esserci alcuna accusa nei suoi confronti.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Italiana uccisa, Claudia violentata e chiusa in un frigo a Santo Domingo

Lui resta però a disposizione delle forze dell’ordine. Sui social network Morreale sta ricevendo molti insulti e minacce. Risale a poco prima dello scorso fine settimana una dedica d’amore di lui a lei, con Roberta che aveva risposto con un cuore. Poi il dramma. Al quale nessuno mai avrebbe pensato. L’inchiesta nel frattempo va avanti.