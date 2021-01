Italiana uccisa, Claudia violentata e chiusa in un frigo a Santo Domingo

Un terribile delitto ha visto come vitta una italiana uccisa dopo una rapina con tanto di stupro. Ci sono sospetti sulla sua ex socia.

Una italiana uccisa ai Caraibi. È la tragica scoperta compiuta nelle scorse ore. La vittima si chiamava Claudia Lepore e proveniva da Carpi, in provincia di Modena. Aveva 59 anni e da molto tempo si trovava a Santo Domingo, dove aveva scelto di trasferirsi per dare una nuova svolta alla sua vita. Purtroppo però il tanto desiderato cambiamento si è concluso in tragedia per lei.

Le forze dell’ordine locali hanno accertato che l’italiana uccisa è rimasta vittima sia di una rapina che di una consumata violenza carnale. Il suo assassino poi ha scelto di non risparmiarla. La polizia di Santo Domingo ha comunicato successivamente di avere provveduto al fermo di un uomo, attualmente sottoposto a regime di custodia cautelare in carcere. Il delitto sembra essere avvenuto almeno tre giorni fa. Infatti per tutto questo tempo il corpo senza vita di Claudia Lepore è rimasto nascosto in un frigorifero, con lo sportello bloccato da una scala. Può anche darsi che l’italiana uccisa fosse ancora viva quando il suo assassino l’ha posta all’interno.

Italiana uccisa, preso il presunto autore: sospetti sulla ex amica come mandante

Lei risultava infatti legata ed imbavagliata e questo lascia pensare che potesse essere ancora in vita. Stando alle informazioni sul conto della donna, Claudia si era trasferita a Santo Domingo dal 2009. Lì aveva aperto un bed and breakfast con una amica, dalla quale si è però allontanata. La cosa l’avrebbe spinta anche a cercare di concretizzare un suo ritorno in Italia, come fatto sapere dalla sorella agli inquirenti.

Riguardo all’uomo fermato per questo omicidio, ci sarebbe un messaggio su Whatsapp che lo incastra. Fortemente sospettato di questo delitto è un certo Antonio Lantigua, che ad un destinatario non precisato ha scritto di pagargli 200mila pesos “che ho già fatto tutto. Se non mi paghi ti accadrà la stessa cosa, ammazzerò anche te”. Il sospetto degli inquirenti è che Lantigua sia un sicario assoldato dalla ex amica e socia di Claudia Lepore e da un altro cittadino italiano che ora è socio della prima.