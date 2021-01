Oroscopo del giorno, 25 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è finalmente alle porte. Scopriamo dunque insieme le previsioni dell’oroscopo per la giornata di 25 Gennaio 2021.

Il primo mese nel nuovo anno è oramai entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa succederà durante la giornata di oggi. Che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di scommettere e lasciarsi andare. Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 25 Gennaio 2021.

25 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Non appesantitevi inutilmente con il vostro solito atteggiamento drammatico. Una buona notizia vi farà tornare il sorriso.

Toro. Cercate di dimostrare a chi vi accusa di essere troppo egoisti, che in realtà sapete benissimo essere bilanciati, nel vostro modo di fare.

Gemelli. Tanti impegni e cose nuove per voi nella giornata di domani. Questo potrà affaticarvi, ma cercate di essere decisi nelle vostre scelte e non rimandare.

Cancro. Non vi fate influenzare dagli altri, prendete la vostra strada, cercando di ascoltare voi stessi. Non sempre i consigli delle persone esterne sono utili per voi, che vi conoscete meglio di tutti.

Leone. Nella giornata di domani dovrete essere risoluti e decisi, altrimenti chi vi ascolta potrebbe passarvi sopra. Cercate di imparare ad essere chiari, soprattutto sul lavoro.

Vergine. Credete in voi stessi, ma prendetevi anche le vostre responsabilità, anche se questo vuol dire accollarsi i giudizi degli altri, di cui avete paura.

Bilancia. Siete cambiati dall’anno scorso. Saprete vivere, anche nella giornata di domani, con serenità tutto quello che dovete affrontare. Chi vi circonda vi ama e vi stima.

Scorpione. Siete un po’ scontrosi e questo potrebbe indisporre chi avete davanti. Lasciate gli altri scegliere per loro, anche se non la pensate allo stesso modo.

Sagittario. Domani perderete tempo dietro ad un pettegolezzo o una situazione intrigante, con cui sentite di potervi svagare. Cercate di non buttare tutta la giornata.

Capricorno. A volte è giusto che le persone che vi stanno accanto si fidino di voi e seguano i vostri consigli, anche se pensate sempre di non essere una buona influenza per gli altri.

Acquario. Fate valere le vostre idee su un progetto a cui tenete, se pensate che le persone che lo gestiscono al momento non stanno rispettando quello che avete a cuore. Siate chiari!

Pesci. Rilassatevi e pensate e riflettete, se ne avete il bisogno. Ma cercate di capire che siete voi e soltanto voi i padroni della vostra vita e delle decisioni che dovete prendere.

