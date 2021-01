Chi è il cantante Christian: età, carriera, foto, che fine ha fatto. La sua popolarità è stata grande negli anni ’80, grazie soprattutto alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Scopriamo di più sulla sua professione e su cosa fa oggi.





Ex calciatore e poi cantante, vincitore del Festivalbar nella sezione giovani, Christian è diventato famoso al grande pubblico in particolar modo per la sua partecipazione al Festival di Sanremo negli anni ’80.

Chi è il cantante Christian: ripercorriamo la sua carriera e scopriamo che cosa fa oggi

Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, questo il suo vero nome all’anagrafe, nasce nel 1947 in Sicilia, precisamente a Palermo. La sua carriera si avvia dapprima nel mondo dello sport. Christian era infatti un calciatore, ma, a causa di un problema cardiaco, dovette abbandonare ben presto questa passione.

Nel mondo della musica Christian inizia a muovere i primi passi partecipando al Festival Voci Nuove di Milano, dove viene notato da Leo Chiosso, autore anche per Mina, la quale gli suggerirà il suo nome d’arte. Nel 1970 il cantante è il vincitore del Festivalbar, nella sezione giovani, con il brano Firmamento. Un primo grande successo per Christian sarà il brano Daniela, che scala velocemente le classifiche musicali e gli attribuisce una grande popolarità. Il vero successo arriva però a seguito della sua partecipazione, per ben sei volte, al Festival di Sanremo. Nel 1982 porta sul palco dell’Ariston Un’altra vita un altro amore, l’anno successivo, Abbracciami amore mio e poi ancora Cara, nel 1984, Notte serena, nel 1985, Aria e musica, nel 1987 e Amore, nel 1990.

Christian ben presto diventa noto anche oltre i confini nazionali e si esibisce su palchi internazionali. Noti parolieri, come Mogol e Bruno Lauzi, scrivono per lui. Negli anni ’90 vengono pubblicati principalmente sui Best of, mentre negli anni 2000 escono gli album Cuore in viaggio, nel 2000, Finalmente l’alba, nel 2004 e Per amore, nel 2007.

Che fine ha fatto oggi l’artista?

Negli ultimi anni il cantante è stato ospite in alcuni programmi televisivi. Nel 2015 ha pubblicato un album di raccolta di vecchi successi, mentre nel 2017 è uscito sul mercato discografico il singolo Paradiso e Inferno, scritto in coppia con Dora Moroni, che fu sua moglie dal 1986 al 1997 e dalla quale ha avuto il figlio Alfredo. Il brano racconta proprio del loro rapporto burrascoso.