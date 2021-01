Paolo Conte compie 84 anni: che fine ha fatto il grande cantante

Anche Paolo Conte, così come Adriano Celentano, compie gli anni oggi mercoledì 6 gennaio 2020: per l’artista sono 84 anni

Un giorno speciale anche per l’artista Paolo Conte che compie oggi, mercoledì 6 gennaio 2020, ben 84 anni. Da diverso tempo non è più presente con spettacoli ed esibizioni. In una vecchia intervista del 2017 aveva svelato in una lunga intervista ai microfoni de “La Repubblica”: “L’attualità mi fa orrore, il suo rumore impedisce di scrivere”. Poi aveva rivelato tutto il suo malcontento: “Il passato prossimo invecchia prima di quello remoto. Faccio troppa fatica a pensare com’ero o come non sarò più”. Così lo stesso Conte aveva parlato di come trascorre le sue giornate: “Non amo la vita sociale. Vivo da solitario. Una moglie, le passeggiate con i cani e il ricordo dei vecchi amici che non ci sono più che ho perso per strada. Se devo fare l’orso mi viene bene farlo in campagna”.

Paolo Conte compie 84 anni, che fine ha fatto?

In un certo senso l’artista piemontese è come si fosse ritirato già a vita privata già da diverso tempo per dedicarsi agli affetti più cari. Con l’arrivo della pandemia da circa un anno le cose sono peggiorate, soprattutto per chi non ha più un età giovanissima. Il rischio è molto alto, ora c’è bisogno solo di aspettare il vaccino per dedicarsi tranquillamente alla quotidianità cercando di regalare così le ultime perle dopo una carriera ricca di successi. Un giorno speciale per Paolo Conte ed Adriano Celentano. Un doppio regalo nel giorno dell’Epifania.