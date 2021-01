Protagonista in numerosi film e fiction, chi è Christiane Filangieri: che fine ha fatto la nota attrice, carriera e curiosità.

Classe 1978, nata in Germania da padre italiano e madre boema, Christiane Filangieri emerge nel mondo dello spettacolo ad appena 19 anni, quando nel 1997 arriva terza al concorso di Miss Italia. L’anno dopo, per lei si aprono le porte del mondo televisivo, con la conduzione di un programma di moda su Stream Tv.

Nel 1999 fa il suo esordio al cinema con il film Non lo sappiamo ancora, in cui interpreta il ruolo di Marina. Lo stesso anno, è testimonial della campagna TIM. A partire dalla sua partecipazione nel 2000 a La Squadra, gli anni Zero sono molto importanti per lei dal punto di vista delle partecipazioni a molte fiction.

La carriera e i successi di Christiane Filangieri

Tra le fiction alle quali ha partecipato ci sono la terza stagione di Una donna per amico, poi ancora Perlasca, un eroe italiano e Amanti e segreti. Nel 2006 interpreta il ruolo di Lorenza Petrai ne I colori della gioventù, regia di Gianluigi Calderone. Partecipa poi ancora alla serie Ho sposato uno sbirro, con la regia di Carmine Elia, al fianco di Flavio Insinna. Nel 2010 gira nuovamente la serie Ho sposato uno sbirro, alla seconda stagione.

Ci sono poi una serie di altre partecipazioni a film e fiction di successo: in particolare, nel 2015 e nel 2017 è tra gli interpreti principali delle due stagioni della fiction Il paradiso delle signore. La troviamo anche in una produzione internazionale: il film tv del 2011 “Piccola Lady“, con Christiane Hörbiger, Veronica Ferres, Stefania Rocca. La sua ultima apparizione sul grande schermo è in Nessuno come noi, regia di Volfango De Biasi. Sposata con il costruttore romano Luca Parnasi, hanno un figlio di nome Alessandro.