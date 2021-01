Alberto Matano, post dove non ti aspetti: “Qui non arriva nessuno” FOTO

Da Alberto Matano ecco giungere un contenuto sul suo profilo personale Instagram che piace a tanti, e che sorprende per originalità.

Domenica fuori porta per Alberto Matano, che mostra uno scatto di una sua uscita nel giorno di riposo in cui lui non va in onda con ‘La Vita in Diretta‘. Il telegiornalista originario di Catanzaro, per diversi anni mezzobusto tra i più noti tra quelli che lavorano nella redazione del Tg1, si è riscoperto come ottimo conduttore del rotocalco del pomeriggio di Rai 1.

Superata senza alcun problema la tempesta ‘Cuccarini’, con quest’ultima che lo aveva accusato del suo allontanamento (ma tanti altri membri della redazione de ‘La Vita in Diretta’ si sono schierati al fianco di Matano) n.d.r.) per il bravo Alberto le soddisfazioni giungono all’ordine del giorno.

Alberto Matano, il post social piace a tutti: ennesimo successo

Lui è molto apprezzato e benvoluto da tutti, il pubblico lo ama e lo stima moltissimo per la preparazione che dimostra. Ed anche per la sensibilità e l’ironia dimostrati all’interno del programma da lui condotto.

Sul proprio profilo personale Instagram, Matano scrive: “Sull’albero torno bambino…”. E nello scatto che accompagna queste parole, il telegiornalista si fa vedere proprio su di un albero, un ulivo nello specifico. Il post social veleggia verso quota 7mila ‘mi piace’ ottenuti. E la sua popolarità cresce ancora.