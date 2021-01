Alberto Matano dopo l’allenamento fa impazzire le fan: “Che muscoli”

Alberto Matano manda in visibilio le fa con una foto scattata dopo l’allenamento mattutino con la cyclette.

L’approdo a ‘La Vita in Diretta’ ha letteralmente rappresentato una svolta per la carriera e la vita di Alberto Matano. L’ex mezzo busto del Tg2, infatti, ha conosciuto nei mesi scorsi un grandissimo successo di critica e sui social. Alla primo vero impegno come conduttore di un programma, infatti, Alberto ha mostrato di essere in grado di tenere incollato il pubblico allo schermo. Alla consueta professionalità nell’annuncio e nel commento delle notizie, infatti, Alberto ha affiancato la capacità di intrattenere, riuscendo anche ad offrire chiacchiere da alleggerimento.

La maggiore visibilità, inoltre, lo ha fatto conoscere meglio al pubblico italiano e gli ha fatto guadagnare l’ammirazione professionale ed estetica di moltissime donne. Con il passare dei mesi, infatti, Matano è diventato una vera e propria star Instagram. Il suo profilo è seguito quotidianamente da migliaia di follower ed i suoi post riscontrano grande successo.

Alberto Matano, il post dopo l’allenamento fa impazzire le fan

Il conduttore Rai ha accolto la novità con piacere e da diverso tempo a questa parte dedica maggior tempo alla propria pagina social. Matano pubblica almeno un paio di post al giorno, in cui si mostra nella vita di tutti i giorni, in cui colloquia con i fan chiedendo loro delle opinioni o in cui mostra spaccati della sua giornata lavorativa. Questa mattina Alberto si è alzato presto ed ha cominciato la propria giornata con l’allenamento.

Il conduttore Rai ha svelato ai follower che ha percorso diversi chilometri a bordo della propria cyclette, compiendo un allenamento di 45 minuti. Tanti sono bastati per metterlo in condizioni ottimali per per una giornata di lavoro. Il post, che lo ritrae appoggiato alla cyclette con il bicipite in mostra, è stato apprezzato dalle numerose fan, alcune delle quali hanno sottolineato la prestanza fisica del bell’Alberto: “Che muscoli”.

