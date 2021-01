Giallo Costa Crociere: scomparso Alessio Gaspari, ufficiale italiano

Ombre nel giallo che coinvolge un dipendente Costa Crociere: scomparso Alessio Gaspari, ufficiale italiano, in Danimarca.

Un giallo riguarda un giovane italiano che lavora come terzo ufficiale di coperta su una nave di Costa Crociere. Da diversi giorni, non si hanno notizia di un 25enne originario di Ortona, in provincia di Chieti, e ora i familiari hanno allertato i canali diplomatici italiani per comprendere cosa sia successo.

Leggi anche -> Lidia Giuliani, la giovane vittima di un tragico incidente stradale

Il giovane scomparso nel nulla si chiama Alessio Gaspari ed era in queste settimane impiegato con una nave di Costa Crociere in Danimarca. Non si ha la minima idea, in questo momento, di cosa possa essere successo. Sembra che il giovane possa essere scomparso nei mari del Nord, dopo essere caduto dalla nave.

Leggi anche -> Morto Larry King, leggendario conduttore televisivo USA

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Si teme per la sorte del 25enne Alessio Gaspari

Non si sa se la caduta sia stata accidentale, provocata o se si tratti di un gesto estremo, anche se quest’ultima ipotesi non sembra trovare riscontro. Possibile che si sia trattato di una disgrazia. Sono stati attivati tutti i canali di ricerca, compresa quella in mare, mentre sembra che sul ponte della nave siano stati trovati degli effetti personali del giovane scomparso nel nulla nei giorni scorsi. Pochissime in questo momento le notizie che filtrano da ambienti diplomatici su cosa possa essere successo.

Ha intanto manifestato vicinanza alla famiglia di Alessio Gaspari, il cui rientro a casa era atteso nei prossimi giorni, il sindaco del comune di Ortona, Leo Castiglione, il quale ha spiegato: “Non si hanno notizie certe su cosa gli sia capitato e non si capisce ancora nulla su questa scomparsa”. L’augurio del primo cittadino è che ci sia stato in qualche modo un errore, ad esempio un allontanamento volontario del giovane dalla nave, e che nulla di grave sia successo a questo ragazzo.