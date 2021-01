Fabrizio Corona Asia Argento, clamoroso scatto a luci rosse FOTO

By

La coppia social Fabrizio Corona Asia Argento si è ritrovata, ed arrivano inevitabilmente delle immagini che accendono istinti ed entusiasmo.

E Fabrizio Corona strikes back, ancora. L’ex re dei paparazzi sorprende tutti con uno scatto social che lo ritrae con una compagna speciale. Al suo fianco c’è infatti Asia Argento, protagonista due anni fa con lui di un chiacchieratissimo gossip. Alla fine tutto si risolse in una bolla di sapone, con lei che poi si ritrasse dicendosi stufa di certe situazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Il sospetto molto forte era quello di un qualcosa di organizzato per fare colpo a livello mediatico. Anche se poi sia Fabrizio Corona che Asia Argento hanno parlato della cosa descrivendola come “un momento passionale più che di una relazione”. Nel corso di una ospitata, manco a dirlo dalla D’Urso, lei aveva ricevuto un videomessaggio di compleanno da lui per il compleanno.

Fabrizio Corona Asia Argento, la coppia che fa parlare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

E la 45enne attrice romana si era lasciata andare a delle rivelazioni importanti, piccanti, a luci rosse. Proprio come quelle che illuminano entrambi nello scatto pubblicato da Corona. Il quale scrive “The show must go on”. “Lo spettacolo deve andare avanti”. E tanti sono i followers che dimostrano di apprezzare.

Lui continua ancora ad avere molti ammiratori e diversa gente che lo assurge ad idolo. E nonostante le tante peripezie molto difficili incontro alle quali è andato, non accenna a togliersi di dosso la nomea del duro e dello spaccone. Segno che non si tratta di un personaggio costruito ma proprio della sua indole. I ‘mi piace’ ottenuti sono quasi 20mila, con oltre 500 messaggi.