Fabrizio Corona, pronto alle nozze con Lia Del Grosso: qualcosa non torna

Fabrizio Corona ha annunciato di essere pronto a sposare Lia Del Grosso ed ha confermato la data, ma qualcosa non torna.

Il re dei paparazzi Fabrizio Corona ha annunciato che presto convolerà a nozze con Pasqualina Del Grosso, detta Lia. In un’intervista rilasciata al magazine Tutto, arriva il colpo di scena che smentisce le stesse parole dette dallo stesso paparazzo alcune settimane fa.

Fabrizio Corona ha annunciato che la data da segnare sul calendario è il 3 febbraio 2021, ossia il giorno in cui annuncerà insieme alla sua promessa sposa Lia il giorno delle nozze. L’imprenditore ha detto che: “Sì, è vero, ci sposiamo. Non ha più senso temporeggiare, è questo lo scoop del 2021. Il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze“. Poco tempo fa era iniziata a circolare in rete la notizia che il re dei paparazzi stava per sposarsi, ma proprio lui aveva smentito la notizia, affermando che non c’era nulla di vero e che la voce era stata messa in giro dalla sua ex moglie Nina Moric, con la quale è tornato ad accusarsi dopo un periodo di riavvicinamento. “Lei è ancora innamorata di me e, nono potendo avermi, cerca di farmi del male“, aveva affermato Corona.

LEGGI ANCHE -> Fabrizio Corona, l’attacco: “Forse non ho un’immagine pulita?”

LEGGI ANCHE -> Fabrizio Corona oltre ogni limite: si finge morto e insulta tutti

Il matrimonio di Fabrizio Corona, questione d’affari o amore vero?

Fabrizio Corona aveva anche detto che le persone che ritenevano che il suo matrimonio fosse solo una questione d’affari si sbagliavano di grosso. C’è da dire che, se l’amore per Lia Del Grosso è da ritenersi sincero, è sbocciato di recente, visto che soltanto alcune settimane fa l’ex paparazzo aveva raccontato una versione ben differente di quella proposta ora.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

L’ex re dei paparazzi ha chiarito al settimanale Tutto di amare la sua futura moglie e di aver scelto le fedi nuziali già dallo scorso dicembre 2020. Inoltre, Corona ha parlato del suo problema di salute: una congiuntivite cronica che rischia di farlo diventare cieco. Secondo l’imprenditore, è vittima di una “macumba“, come avrebbe confermato un sensitivo.